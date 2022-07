Superliga… de mărgăritar!

Nu știe nimeni să spună de unde provine zicala cu tichia de mărgăritar care cică i-ar lipsi chelului, ba chiar mă gîndesc că în vremurile astea anapoda ar putea fi interzisă, fiindcă dacă pe o bancă de rezerve sînt cinci pletoși și un chel, iar Colțescu zice: „Ăla chelu` m-a înjurat!”, e clar că virgulă chelu` îl va suspenda pe infractorul cu fluier, și nu invers! Așadar, panarama asta de campionat care a avut de-a lungul vremii fel de fel de denumiri: Divizia A, Divizia 1, Liga 1, Liga Bergenbier etc., și-a găsit de anul acesta numele după care cred că îi curgeau balele de foarte multă vreme: Superliga! În mod evident, cu cît se joacă mai prost (mergea și „mai proști”!), cu atît le trebuie împiedicaților din sistem denumiri mai pompoase, pe principiul că dacă tot nu e fotbal, atunci măcar să sune mișto! Numele ăsta de „Superligă” dat unor trînte de meciuri, de absolut aceeași calitate cu cele de pe toloacele din campionatele sătești, mă face să cred că după ce le vor bate pe astea ale noastre pînă și alea din Andorra, Malta și Gibraltar (că Luxemburg ne-a luat la omor de mai demult!) se vor găsi nași care s-o boteze „Liga Interstelară” sau, mai simplu, „Galactică”! Mă și gîndesc cum va apărea la anu` alde Bursucu`, tupeistul suprem din cîți mi-a fost dat să văd în Liga asta prost făcută, care, după ce se va tîngui tot turul și tot returul, va mai avea încă o dată bafta porcească obișnuită și va cîștiga Superliga înainte de a fi descălțat de vreunii din Kosovo, după care va emite obișnuitele-i abureli: „Am avut ghinion. Rezultatul e nedrept. Ei au avut o juma` de ocazie, din care ne-au dat trei goluri. Sîntem clar echipa mai bună, dovadă că am cîștigat Superliga cu un avans de 1/2 de punct. Sistemul VAR doar ne încurcă, am luat două din goluri cu ajutorul VAR”. A zis toate astea, mai puțin chestia cu VAR și acum, cînd cu Pyunik. În plus, ne-a zis că suferă într-un mare fel, el, obișnuit numai cu victorii!!! Cu ce, mă???