Rest in Rock ‘n’ Roll, Jerry Lee!

Încep cu o mărturisire: dintre toți cei pe care i-am ascultat și i-am văzut (iar faptul că nu l-am văzut și live este una din marile mele dureri), pe Jerry „The Killer” Lee Lewis l-am îndrăgit cel mai mult. Cred că l-am iubit mai mult decît fiii săi. Și sigur mai mult decît multe dintre soțiile sale (că a avut fix șapte!!).

Felul în care se năpustea în clape, dar și cel în care le mîngîia, pentru ca apoi să le atingă cu vîrful ghetei sau pantofului, apoi cu tocul, ba și cu toată talpa uneori (și ieșea muzică, numai muzică!), pentru ca finalul cîte unui rock ‘n’ roll sălbatic să îl facă trîntindu-și dosul în calpe (și ieșea tot muzică!) și aruncînd cu piciorul scaunul pînă în partea cealaltă a scenei au făcut din Jerry Lee cel mai spectaculos muzician din întreaga istorie a rock ‘n’ roll-ului de pînă acum, și nu glumesc cînd spun asta, pînă în vecii vecilor! Biografia lui este una deprinsă parcă din imaginația unui autor dement în totalitate și nu poate fi asemănată cu nici o alta. Știți, sînt sigur, aventura lui britanică din 1957, cînd, la 22 de ani, era deja celebru. După doar două concerte un ziarist l-a întrebat cine e copilița care e cu el. Senin, a răspuns: „Soția mea!”. Era deja a treia din cele șapte, Myra, și avea 13 ani! Imposibil să-i convingă pe englezi că la ei, la mormoni, ăsta-i obiceiul (ca la rromii noștri), așa că l-au arestat, i-au scris în pașaport „persona non grata” și l-au suit sub escortă în avionul de New York! Abia după alți 15 ani a putut reveni în Anglia. A fost unul din cei patru (alături de Elvis Presley, Johnny Cash și Carl Perkins) membri ai așa numitului „Million Dollar Quartet”, care s-au întîlnit în 1956 la Sun Records pentru un jam session absolut fabulos. A fost inclus în primul lot de muzicieni în Rock ‘n’ Roll Hall of Fame, în 1986. A murit în octombrie 2022, în luna în care fusese admis și în Country Music Hall of Fame. Avea 87 de ani. Muzica lui va dăinui cît specia umană, despre care tot el spunea că „e alcătuită din doua categorii de ființe: geniile, adică eu, și cretinii, adică toți ceilalți!”. Nu RIP, ci RIRNR: Rest in Rock ‘n’ Roll, Jerry Lee!