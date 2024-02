Pentru o minte limpede, ascultați Simple Minds!

Pentru ediția ”Discurilor de Top” din 10-11 februarie, difuzată la Radio Top Suceava (104.00 FM și radiotop.ro), am ales să-mi păstrez mintea limpede ca cea a scoțienilor de la Simple Minds și propun ultimul album lansat de aceștia în toamna lui 2022. ”Direction of the Heart” este Discul de Top al săptămînii!

Simple Minds a cunoscut cea mai mare parte a succesului între 1982 și 1992, în special cu albumele ”New Gold Dream”, ”Sparkle in the Rain” și ”Once Upon a Time”, marcate de hituri precum ”Don’t You…” (coloana sonoră Breakfast Club) sau ”Alive And Kicking”.

După o pauză de cîțiva ani, trupa scoțiană de new wave și rock alternativ revenea pe scenă în 2005, odată cu lansarea unui nou opus intitulat ”Black & White 050505”. De atunci, Simple Minds a lansat ”Graffiti Soul” (2009), un album Greatest Hits, ”Big Music” (2014), de pe care este extras single-ul ”Honest Town”, precum și ”Walk Between Worlds” (2018).

În octombrie 2022 se lansa cel de-al 19-lea album de studio al grupului, cu un line-up de excepție: Jim Kerr (voce), Charlie Burchill (chitară, clape), Ged Grimes (chitară bas) și Cherisse Osei (tobe). În cazul în care n-o știți pe Cherisse, aflați că este descoperirea lui Bryan Ferry (Roxy Music), dar vom povesti despre asta cu altă ocazie. Important este că Cherisse a devenit membră Simple Minds cu acte în regulă.

”Direction of the Heart” este un album fresh electro-rock, cu un sound prietenos și ușor de ascultat. Albumul a primit recenzii bune încă de la lansare, ajungînd pe poziții fruntașe în top-urile din Marea Britanie.

Avînd în vedere că materialul a fost înregistrat în perioada pandemiei, Kerr povestea: ”Direction of the Heart a fost o provocare pe care am îmbrățișat-o cu toții, chiar și-n vremuri de restriște. Cine ar fi crezut că va ieși ceva atît de fresh?! Ne-am urmat cu toții inimile și am creat acest disc cu toată deschiderea, într-o perioadă în care lumea era fără speranță”.

Vă invit la audiția ”Direction of the Heart” sîmbătă, 10 februarie, de la ora 19:00, dar și duminică, 11 februarie, de la ora 18:00.

Alexandra Cuza