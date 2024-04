One Deep River, în dulcele stil clasic

Luna aprilie vine cu noutăți muzicale și în acest an. Dar atunci cînd noutățile sînt pe gustul tău, parcă-ți vine un chef nebun de scris și ascultat, și uiți de tot și toate.

Am ales un album ca o primăvară, așteptat și vînat de public (fie că e el tînăr sau… experimentat), aparținîndu-i ,,sultan-ului of swing”: One Deep River, cel de-al zecelea album solo al lui Mark Knopfler, este Discul de Top al săptămînii.

Proaspăt lansat săptămîna trecută (12 aprilie) prin British Grove și EMI, One Deep River este un album blues-rock autobiografic, cu tente country, iar sound-ul, unul în dulcele stil clasic: cu un ton al vocii cald, iar cel al chitarei, inconfundabil, dar și cu versuri profunde, Knopfler își reia rolul de storyteller, povestindu-ne despre copilăria sa petrecută în Newcastle.

Avîndu-i alături pe Guy Fletcher, Glenn Worf, John McCusker, Ian Thomas, Danny Cummings, Michael McGoldrick și Greg Leisz, Mark Knopfler a adunat 12 noi compoziții, primul single, Ahead of The Game, fiind lansat încă din luna ianuarie a acestui an. One Deep River este un disc rafinat. Exact ca autorul său.

Știm că Mark Knopfler nu s-a încadrat vreodată în tipologia rockstar-ului neliniștit. Ba chiar, dacă mergi la un concert de-al lui, vei fi surprins să afli că pe scenă preferă ceaiul, nicidecum alcoolul. Și nu, nu cred că are vreo legătura cu vîrsta.

Vom asculta în premieră cel mai nou album lansat de legenda Mark Knopfler la Radio Top Suceava (pe 104.00 FM sau radiotop.ro) sîmbătă, 20 aprilie, de la ora 19.00, dar și duminică, 21 aprilie, de la ora 18.00.

Alexandra Cuza