O fi retragere definitivă!?

Pentru mine, una din cele mai bune știri din muzica pe care le-am primit în acest început de an a fost cea care anunța retragerea României de la concursul Eurovision, ediția 2024. Pentru clarificări, mă văd nevoit să le spun celor care nu urmăresc acest fost festival, devenit de mult timp o atrocitate, că România doar s-a prefăcut că participă, de cînd s-a inventat acest concurs numit (trebuie să rețineți asta!) ”Concursul de Cîntece Eurovision” (Eurovision Song Contest), adică unde se premiază piesa, nu vocea. Selecția de la noi n-avea nici o logică, ani la rînd, atît în vremurile de demult, cît și după revoluția din ’89, cînd am fost reprimiți (după mulți ani de suspendare pentru neachitarea taxelor de participare!), la noi alegîndu-se vocea, nu melodia. Am ajuns astfel să o trimitem spre a ne face de rîsul întregii planete, în 1993, pe Dida Drăgan, o voce categoric excepțională… în rock! Însă la Eurovision i s-a dat să cînte piesa ”Blestem” (adică ”Cine iubește și lasă”), în care sărăcuța de ea a apărut îmbrăcată ca visul rău, în negru (de ziceai că-i mai lipsește doar coasa!) și a stat în genunchi, emițînd niște sunete înspăimîntătoare, imaginile din sală arătîndu-ne publicul speriat de-a dreptul! Un an mai tîrziu, l-am trimis pe Dan Bittman, căruia i s-o fi spus de acasă că el e Bono, că tot ca ăla scotea niște lălăieli fără pic de ritm de te lua somnul de la versul al II-lea. Și ăsta avea voce, piesa însă era doar jenantă. Pe urmă, i-am trimis pe băieții ăia cu butoaie, Sistem, iar ca bonus pe Luminița Anghel, aceasta cîntînd ”Let Me Try” cu fălcile-ncleștate, de suna ”Cry”! Capacul l-au pus cetățenii pițigăiați Trăistariu și Ouatu… Așa că salut cu drag și cu mult respect TVR și hotărîrea de retragere. Sper că definitivă!