Lumea normală există. Nu ne include

Vacanța asta izvorîtă din victoria deplină a reformei în sistemul românesc de educație mi-am petrecut-o în căutarea ultimului album ”Rolling Stones” la el acasă. N-o să vă ascund că planul inițial prevedea ca de la Portsmouth, unde e ”baza” din care în principiu o iau în diverse direcții, să merg într-o zi împreună cu gazdele mele la Londra, la magazinul ”Rolling Stones” de pe Carnaby Street, tocmai pentru a achiziționa fix de la sursă atît albumul, cît și ceva marfă adiacentă, adică tricouri, șepci și ce-o mai da Domnul. S-a întîmplat însă un lanț de nenorociri, începînd cu incendiul de la aeroportul Luton, ceea ce mi-a creat de la aterizare disconfort și neliniște, întrucît nici o mașină nu mai avea acces în zonă, gazdele mele așteptîndu-mă la vreun kilometru și ceva, de unde nu mai aveau voie să circule. După pupături, hai la Portsmouth, drum în principiu de vreo oră și 40 de minute… numai că furtunile fără termen de comparație de la 1816 (de cînd fac ei măsurători meteo) încoace ne-au ținut pe șosele… 7 ore și 45 de minute! La fel a fost și în toate zilele următoare, cînd la Londra, dacă nu erau inundații, erau demonstrații ba pro, ba anti Hamas! Și fix în zona magazinului Rolling Stones, așa că nu am ajuns nici în acest an!

În cele 7 ore și ceva de drum de la sosire am ascultat cîteva posturi de radio, vreo 8 sau 9, începînd cu BBC Radio One. Pot să vă spun că absolut nici unul nu transmitea atrocități din care la noi se aud încontinuu. Am ascultat, la fiecare din ele, numai muzica adevărată (Stevie Wonder, Queen, Marvin Gaye, ELO, Rod Stewart, Tom Jones, Barry White, Wilson Pickett, Ray Charles etc.) singurul rebut fiind o piesă de nimic, ca toate ale ei, cu Madonna. Între ele: știri, comentarii, reclame, totul civilizat, decent, inteligibil, fără hăhăieli, chirăieli, chicoteli. Există radiouri normale, cu muzică normală și vorbe normale. Este o cu totul altă lume decît la noi. Este o lume normală, cu tot cu furtuni și cu demonstrații! (Foto: Planet Radio)