Locul 1? Beatles și Rolling Stones!

Îmi vine foarte greu să mă decid în ce registru să abordez această rubrică, în săptămîna care îmi reamintește de adolescența mea din anii `60 și `70, în care începuse să mă preocupe muzica, pe care o ascultam în cea mai mare parte la Radio Europa Liberă sau la Radio Luxemburg. E drept și că în 1967-68 era și la Radio București, în nopțile de joi, de la ora 23:00, emisiunea ”Metronom `67”, (apoi `68), a inegalabilului Cornel Chiriac, secondat de George Limbășanu. Atunci, trepidam la fiecare nouă apariție a vreunui disc Beatles sau Rolling Stones și ne dușmăneam între noi la liceu, fiecare avînd voie să țină doar cu unul din grupuri. A le fi iubit pe amîndouă era inacceptabil. Eu țineam cu Beatles! The Beatles au mai bine de 50 de ani de cînd și-au încetat existența de grup, The Rolling Stones au tot atîția, ba încă și vreo 10 înainte de ăștia, de cînd o țin tot într-un turneu mondial. De aceea nici n-au avut timp în ultimii 18 ani să mai scoată vreun disc nou. Acum, în 2023, planetele li s-au aliniat și unora, și celorlalți, astfel încît și Rolling Stones au intrat în studiouri, producînd albumul ”Hackney Diamonds”, și Beatles au scos un single la care au lucrat cu toții, și cei încă vii acum, și cei dispăruți (piesa e a lui John, iar George a apucat să suprapună chitara), distanța la care au fost scoase pe piață fiind între ele de două săptămîni. Evident că și albumul, și single-ul s-au cocoțat direct pe locul I în toate clasamentele lumii, astfel încît acum, cînd scriu rubrica (pe 9 noiembrie), pe locul I la singles se află The Beatles cu ”Now and Then”, iar la albume The Rolling Stones cu ”Hackney Diamonds”… iar eu mă simt ca la 17 ani, în 1970!