Grammy: către… unde!?

La ora la care citiți acest comentariu, Gala Premiilor Grammy 2024 se va fi încheiat de vreo două zile. Cei care au împlinit un număr rezonabil de ani își amintesc probabil de vremurile în care obținerea unui Grammy încununa adesea o carieră de excepție și reprezenta recunoașterea valorii supreme într-un anumit spațiu muzical (rock, pop, latino, clasică etc.), fie că era vorba de o melodie, de un grup, de o coloană sonoră.

Lucrurile nu aș putea spune că au evoluat, ci doar că la nivelul acestui an, Premiile Grammy s-au înmulțit aproape necontrolat, ajungîndu-se la un total de (tineți-vă de ceva!) 94 de categorii de premii, grupate în… 11 domenii (”Fields” în original, iată și un exemplu, Field 7: Latin, Global, Reggae & New Chant, Ambient, or Chant – așa-i că vă ia cu rău!?). În aceste condiții, am tot mai fermă convingerea că un Grammy din 2024 este mai degrabă o chestie comercială, iar valoarea în sine a produselor muzicale este departe de cea de acum 40 – 50 de ani. Nu mai vorbesc de numele prezente, cel puțin în secțiunile de pop /dance /rap figurînd toate panaramele imaginabile.

Dacă am găsit și ceva normal, eventual pe gustul meu, printre nominalizări? Da, cîteva chestii, unele de-a dreptul uluitoare, precum prezența lui Willie Nelson (împlinește 91 de ani în aprilie!) la categoria 46, ”Best Bluegrass Album” (intitulat chiar ”Bluegrass”), la categoria 15, ”Best Rock Song”, Rolling Stones cu ”Angry” (cîștigător sigur, zic eu!), iar la 73, ”Best Music Video”, The Beatles cu ”I’m Only Sleeping”. Nu pot să nu le salut și să nu le țin pumnii iubitelor mele Larkin Poe la categoria 48, ”Best Contemporary Blues Album”, cu albumul ”Blood Harmony”, precum și Samanthei Fish cu ”Death Wish Blues”, cu bucuria în suflet că le-am văzut pe toate la Brezoi, acum doi ani. Săptămîna viitoare, anunțăm chiar premianții. (Foto: AP News)