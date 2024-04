De la Tom & Jerry, la Sounds of Silence

Continuăm seria Discurilor de Top la Radio Top Suceava (104.00FM și radiotop.ro) cu un album care a inspirat generații întregi și care a pus folk-ul pe același calapod cu rock-ul clasic, aflat pe atunci în perioada sa de glorie. Sounds of Silence al duo-ului american Simon & Garfunkel este Discul de Top al săptămînii.

Paul Simon şi Art Garfunkel se cunoșteau, practic, dintotdeauna: erau vecini într-un cartier al New York-ului, au fost colegi de școală și buni camarazi, și ascultau în delir aceiași artiști la radio: pe cei de la Everly Brothers. Treptat au început să scrie împreună piese pentru spectacolele şcolare, despre care credeau că vor fi cea mai bună ocazie de a atrage fetele, iar la 15 ani l-au convins pe tatăl lui Simon să le plătească primele înregistrări într-un studio din Manhattan sub numele de Tom & Jerry. Prima lor piesă s-a numit Hey Schoolgirl, devenită un soi de șlagăr la nivel național. Ce-i drept, cu ajutorul managerului de atunci, care mituise un DJ cu suma de 200 de dolari pentru a difuza piesa la posturile de radio locale. Single-ul s-a vîndut în aproximativ 100.000 de exemplare, un succes pe care următoarele două piese lansate sub aceeași titulatură nu l-au egalat. Astfel, băieţii s-au înscris la studii universitare, în eventualitatea în care o carieră muzicală nu se va concretiza. Au apărut problemele în paradis atunci cînd Paul Simon a lansat solo cîteva compoziții, iar Garfunkel a decis să o ia pe cont propriu, acesta fiind atras și de actorie. Totuși, în 1963 se reunesc și decid să repornească împreună la drum, de data aceasta cu numele lor: Simon & Garfunkel.

Discul nostru de Top, Sounds of Silence, lansat la începutul lui 1966, le-a adus celor doi succesul de care n-au avut parte pînă atunci, ajungînd să domine top-urile din toată lumea, datorită cîntecului – legendă, The Sound of Silence, preluat mai tîrziu de nenumărați artiști. Inițial denumită ”The Sounds of Silence”, piesa mai fusese lansată în format acustic pe albumul de debut, Wednesday Morning, 3 A.M., dar și ca soundtrack al filmului The Graduate.

Povestim mai multe despre Sounds of Silence în cel de-al doilea weekend din luna aprilie, la Radio Top Suceava: sîmbătă, 13 aprilie, de la ora 19.00, și în reluare, duminică, 14 aprilie, de la ora 18.00.

Alexandra Cuza