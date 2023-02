CSN&Y… fără C!

Printre legendele care dăinuie cu zecile de ani în muzica americană se află și unele care surclasează noțiunile de timp și spațiu, devenind eterne și totodată bunuri de patrimoniu cultural universal. Una din ele a plecat pe 18 ianuarie, la vîrsta de 82 de ani.

Numele său este David Crosby, iar toată lumea din branșă îi spunea Croz. Și-a făcut numele cunoscut alături de colegii din grupul The Byrds, înființat în 1964 la Los Angeles și care, mai ales datorită lui Croz, a produs un an după asta o bombă cu efect planetar: a preluat o piesă compusă de Bob Dylan, intitulată „Mr. Tambourine Man”, a prelucrat-o mai ales pe partea ritmică (fapt care l-a uluit pe Dylan cînd a ascultat-o, și care a zis: „Mamăăă, acu` se poate dansa pe ea!”), făcînd din aceasta nu doar o emblemă eternă pentru The Byrds, dar și un loc 1 atît la Billboard, în SUA, cît și la New Musical Express, în Anglia, intrînd în istorie ca primul loc 1 obținut de un grup folk-rock. Apoi a întemeiat, alături de prietenii săi buni, grupul Crosby, Stills&Nash, cărora în 1968 li s-a adăugat Neil Young, numele devenind evident CSN&Young, titulatură sub care au încîntat audiența la cel mai cunoscut festival din istoria rock, cel de la Woodstock. Observați că deși toți patru sînt nume enorme, primul este cel al lui David Crosby. Viața și orgoliile i-au separat, Neil Young plecînd după puțină vreme, ceea ce nu l-a împiedicat acum să fie primul care a transmis un mesaj de adio absolut tulburător: „David s-a dus, dar muzica lui continuă să trăiască. Vocea și energia lui au fost inima și sufletul grupului nostru. Te iubesc, omule!”.

Croz anunțase în 2015 că renunță la turnee, fiind prea bătrîn. În săptămîna premergătoare morții a făcut repetiții cu alți doi muzicieni și s-a confesat revistei Rolling Stone că are de gînd să plece cu ei în turneu! A plecat, dar într-un turneu fără întoarcere.