A-ha, mai mult decît un ,,boy band”

Seria Discurilor de Top continuă la Radio Top Suceava (pe 104.00FM și radiotop.ro) cu cel de-al nouălea material discografic al trupei norvegiene new wave A-ha, Foot of The Mountain.

Despre A-ha știm că s-a format la Oslo în 1982. Fondată de Paul Waaktaar-Savoy (chitară), Magne Furuholmen (clape, chitară și voce) și Morten Harket (voce), trupa a devenit celebră la mijlocul anilor 1980, scoțînd hit-uri pe bandă rulantă: Take on Me, The Sun Always Shines on TV sau Hunting High and Low, sînt doar cîteva exemple, care, totuși, demonstrează autenticitatea și versatilitatea grupului. Pe lîngă ”good looks”, băieții chiar știau ce cîntau, ajungînd rapid în topurile din întreaga lume. Ba chiar aveau să devină prima trupă norvegiană clasată pe primul loc în Statele Unite, mulțumită Take on Me.

Anii au trecut, inspirația a rămas. În vara lui 2009, A-ha lansa Foot of The Mountain, un album pop-rock veritabil, marcînd totodată o ușoară revenire la stilul synth-pop, care i-a adus grupului celebritatea. Este un album care încorporează elementele cheie care au definit trupa încă de la începuturi: voce dramatică, sintetizator îndrăzneț, versuri sensibile și melancolie melodică. Foot of The Mountain s-a bucurat de succes în Europa, ajungînd pe locuri fruntașe, însă, paradoxal, a dus și la destrămarea trupei un an mai tîrziu.

Totuși, s-au reunit în 2015. Pe atunci, solistul Morten Harket spunea: „Nu ne-am reunit pentru a rămâne împreună. Am căzut de acord să facem asta pe o perioadă de timp determinată: un album și un turneu”. Doar că le-a fost atît de dor de perioada de glorie, încît au rămas împreună, ajungînd în 2022 să lanseze un nou album, True North. Ar fi fost păcat să se oprească. Oricît de ,,nișați”, pop sau sensibili ar părea, norvegienii au rămas la fel de inspirați.

Discul de Top al săptămînii poate fi ascultat în primul weekend din luna lui ,,Florar”, sîmbătă, 4 mai, de la ora 19:00, și duminică, 5 mai, de la ora 18:00. Audiție plăcută!

Alexandra Cuza