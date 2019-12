Siretul, oraş mic, dar vioi

Ştiaţi că Siretul este mai tare decît Clujul? Nu, nu vă grăbiţi să rîdeţi. Evident, Siretul nu este unul dintre cele mai mari oraşe din ţară, nu este un important centru universitar, nu este raiul investiţiilor vestice în România, nu are Untold-ul şi nu are nici echipă de fotbal de primă ligă.

Dacă aveţi puţină răbdare, atunci veţi vedea că cel puţin la un capitol Siretul este mai tare decît Clujul. Siretul are nu mai puţin de 10 proiecte cu finanţare europeană nerambursabilă. Unul are lucrările făcute în proporţie de 98%, iar altul de 75%, şase proiecte au fost semnate şi se află în diferite stadii ale executării, iar două proiecte sînt nesemnate. Valoarea totală a proiectelor este de 25,2 milioane de euro. Clujul are proiecte cu fonduri europene în valoare totală de 297 de milioane de euro.

Vă rog nu vă grăbiţi să rîdeţi. Mai aveţi puţină răbdare. În Cluj, conform datelor oficiale, trăiesc 410.923 de persoane. Şi-acum să luăm să împărţim suma pe proiecte la numărul de locuitori ca să vedem care este finanţarea pe cap de locuitor. Rezultatul este de aproximativ 720 de euro. În oraşul din nordul judeţului Suceava situat la graniţa cu Ucraina trăiesc, conform datelor oficiale, 9.639 de oameni. La împărţire dă că finanţarea europeană pe cap de locuitor la Siret este de aproximativ 2.600 de euro. Eu cînd v-am zis că Siretul este mai tare decît Clujul nu m-aţi crezut. Cel puţin la un capitol este mai tare. Pentru a crește şi la alte capitole, Siretul nu mai trebuie decît să se mute în vestul ţării, pentru ca investitorii occidentali să ajungă mai uşor, să-şi facă centru universitar, să organizeze un Untold şi să-şi facă echipă de fotbal de primă ligă. Ei, mai glumesc şi eu.

Oricum, felicitări autorităţilor de la Siret pentru performanţa de a reuşi să prindă atît de multe proiecte cu finanţare nerambursabilă. Oraş mic, dar vioi. Cel puţin dintr-un punct de vedere.

