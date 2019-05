Şi aeroport, dar şi căi ferate

Preşedintele PNL al Consiliului Judeţean Suceava, Gheorghe Flutur, a luat-o de luni cu săpatul, ca să-i meargă din plin toată săptămîna. Inclusiv la săpatul adversarilor politici.

Luni, 6 mai, Gheorghe Flutur a săpat primele brazde de pămînt pe locul unde va răsări cel de-al doilea terminal al aeroportului sucevean şi i-a săpat un pic şi pe cei aflaţi la putere.

Iată săpătura despre care vorbesc: „Suceava a cunoscut o dezvoltare foarte rapidă în ultimii doi ani și jumătate dacă ne gîndim că aveam 47.000 de pasageri pe an în 2016. Din al doilea mandat al meu de președinte, din august, cînd am deschis cursele externe, practic a crescut exponențial numărul de pasageri. Anul trecut am ajuns la 350.000 de pasageri. Deci în doi ani a crescut de şapte ori, iar dacă anul ăsta depășim 400.000 înseamnă foarte mult pentru Suceava. Este o poartă de intrare în Bucovina, în județul Suceava, și pînă ce se vor gîndi alții să ne finanțeze autostrăzi de care avem mare nevoie, deocamdată întărim autostrada, generic vorbind, pe calea aerului, care să deschidă zona noastră față de București, față de cele cinci destinații externe, față de cele patru destinații de turism estival, deocamdată, și asta mă obligă și pe mine să lupt pentru noi destinații internaționale”.

Aşadar, Consiliul Judeţean Suceava pe care-l conduce liderul liberal face investiţii importante în aeroport, în timp ce Guvernul PSD-ALDE nu se grăbeşte să construiască autostrăzi. Ăsta-i mesajul.

Acum, fie vorba între noi, nu toată lumea îşi permite să meargă cu avionul la Bucureşti, iar lumea de la Suceava nu are de mers în ţară doar pînă la Bucureşti.

Autostrăzile înseamnă foarte mulţi bani şi foarte mult timp. În acest context, n-am prea auzit pe nici unul dintre cei aflaţi la vîrful treburilor să ceară modernizarea căii ferate.

Pînă la autostradă mai e cale lungă, aşa că încercaţi cu trenul, domnule Flutur! E bun că se face treabă la aeroport, dar e nevoie şi de căile ferate.

Comentariu difuzat de Radio Top Suceava – 104 FM.