Senatorul PSD Ioan Stan consideră că din cauza guvernării PNL România riscă să intre în criză de lichidități

Liderul PSD Suceava, senatorul Ioan Stan, consideră că din cauza guvernării PNL anul 2021 va fi unul sumbru sub aspect economic pentru români. Redăm integral comunicatul transmis de Ioan Stan în care acesta acuză guvernarea PNL că duce România în criză economică: „Astăzi vom discuta despre cifrele pe care Guvernul PNL vrea să le ascundă românilor. Pentru că dacă le-ar cunoaște, ar vedea cît se poate de clar incompetența, mediocritatea și incapacitatea Guvernului Orban de a conduce țara. Este o analiză făcută pe cifre din surse oficiale și publice, pe care le poate verifica oricine. Cînd am plecat de la guvernare, în luna octombrie a anului trecut, deficitul bugetar era de 2,8% din PIB iar ponderea datoriei guvernamentale în PIB de 34,6%, a șasea cea mai mică din UE și aveam o rezervă de 25 de miliarde de lei pentru zile negre. Ulterior au venit liberalii la putere și timp de 10 luni au masacrat toată economia României. Astfel, conform datelor oficiale Eurostat constatăm că în primele 3 luni din 2020, înainte ca efectele pandemiei să fie resimțite, datoria României creștea în timp ce în alte țări europene scădea (România + 245 de euro pe locuitor, Cehia + 85, Bulgaria + 4 euro pe locuitor, Croația – 46 de euro pe locuitor, Polonia – 82, Grecia – 165, iar Ungaria – 635 de euro pe locuitor). Totodată, din noiembrie 2019 și pînă în prezent, Guvernul PNL a împrumutat peste 120 de miliarde de lei, de 3 ori mai mult decît guvernarea PSD în 3 ani de zile. Astfel, cu o viteză de împrumut cuprinsă între 800 și 1.000 de euro pe secundă, ponderea datoriei guvernamentale a explodat la 40,2% din PIB în luna iunie 2020. Această creștere a datoriei guvernamentale ne indică faptul că avem toate șansele ca țara noastră să intre în insolvență fiscală (criză de lichidități) începând de anul viitor. Iar această probabilitate ne este confirmată și de calculele de sustenabilitate făcute de BNR și FMI care demonstrează că atunci cînd datoria guvernamentală depășește 40% din PIB (ori noi avem deja 40,2 din iulie, estimîndu-se că vom ajunge la 45% spre finalul anului), crește riscul de intrare în recesiune adîncă a economiei. De altfel, semnele crizei ne sînt confirmate și de faptul că ne împrumutăm cu cea mai mare dobîndă din UE, fapt care demonstrează lipsa de credibilitate a politicilor guvernamentale PNL. Ultimele date oficiale (iulie 2020) furnizate de Eurostat privind costurile de împrumut ale țărilor membre UE arată niveluri de 3,94% pentru România, 2,23% pentru Ungaria, 1,33% pentru Polonia, 0,86% în cazul Cehiei, 0,5% în cazul Bulgariei, în timp ce media la nivelul Uniunii Europene este de 0,29%. Drept urmare, anul viitor pare a fi unul de-a dreptul sumbru sub aspect economic pentru români iar acest lucru se datorează în mod cert guvernării PNL. Așadar nu ar trebui să ne mire dacă în 2021 vom avea creșteri de impozite și taxe, nici dacă FMI va interveni obligînd Guvernul să ia anumite măsuri de austeritate. Toate acestea vor fi o certitudine dacă guvernul Orban continuă să conducă România”.