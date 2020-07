Radiografie Kennedy Center Honors 2019

An după an ne-am emoționat, am vibrat și ne-am bucurat alături de sărbătoriți și de cei care au venit să îi onoreze la aceasta Gală a excelenței (care mi-aș dori să existe și la noi), iar ediția 2019 a ales să le mulțumească pentru contribuția lor unor artiști excepționali. Iată-i!

Actriţa Sally Field, cîntăreaţa Linda Ronstadt, programul TV pentru copii „Sesame Street”, dirijorul Michael Tilson Thomas şi grupul R&B Earth, Wind and Fire au fost premiaţi pentru contribuţia adusă artei la gala Kennedy Center Honors care a avut loc pe 8 decembrie 2019, la Washington. Au trecut 11 ani de cînd Linda Ronstadt, cîndva cea mai bine plătită femeie din rock and roll, a susținut ultimul ei concert. În 2013, lumea a aflat de ce: boala Parkinson a făcut-o să se retragă de pe scena muzicală, încheind o carieră care a lăsat o amprentă de neșters în epoca rock-ului clasic.

Palmaresul ei cuprinde albume vîndute în peste 50 milioane de exemplare, 31 de discuri de aur şi platină şi 10 premii Grammy. În 2013 a fost inclusă în Rock & Roll Hall of Fame, iar un an mai tîrziu preşedintele Barack Obama i-a oferit National Medal of Arts.

Pentru Linda au cîntat Don Henley, Kevin Kline, Emmylou Harris, Carrie Underwood (“Blue Bayou,” “When Will I Be Loved?”), Aaron Neville și Trisha Yearwood (“Don’t Know Much,” “You’re No Good”) .

Sally Field, premiată de două ori cu Oscar şi de trei ori cu Emmy, este cunoscută din filme ca „Hello, My Name is Doris”, „Lincoln”, „Forrest Gump”, „Steel Magnolias”, „Norma Rae”, „Mrs. Doubtfire”, „Smokey and the Bandit” şi „Punchline”. A jucat în producţiile de televiziune „Sybil”, „Brothers & Sisters”, „ER” şi „Maniac”, dar şi în teatru, pe Broadway şi West End. Pentru Sally Field au luat cuvîntul Tom Hanks, Steven Spielberg, Pierce Brosnan și Maura Tierney

„Sesame Street” a debutat în 1969 şi a fost difuzat continuu. Programul, menit să ajute la educarea copiilor, a ajuns la telespectatori din 150 de ţări și a devenit cel mai influent program pentru copii din toate timpurile. Co-fondatorii Joan Ganz Cooney și Dr. Lloyd Morrisett au acceptat premiul în numele emisiunii. Au fost prezenți Ernie și Bert, Big Bird, Cookie Monster, Joseph Gordon-Levitt, Cedric The Entertainer și s-a cîntat piesa „Sing a Song”.

Michael Tilson Thomas este director muzical al orchestrei din San Francisco, cofondator şi director artistic al New World Symphony şi dirijor laureat al London Symphony Orchestra. De 11 ori premiat cu Grammy, Tilson Thomas a dirijat de-a lungul carierei orchestre importante din Europa şi Statele Unite. L-au omagiat Lars Ulrich, Debra Winger, Audra McDonald, Yuja Wang și New World Symphony Alumni Orchestra (“Hoedown,” “I Got Rhythm,” “Where Has the Time Gone,” “There’s a Place for Us”).

Philip Bailey, Verdine White şi Ralph Johnson vor reprezenta la gală Earth, Wind & Fire. În cei 50 de ani de activitate, trupa a susţinut concerte în întreaga lume, a avut opt piese pe primul loc în topuri, iar albumele au fost vîndute în peste 100 de milioane de copii. EWF deţine nouă premii Grammy, inclusiv unul acordat în 2012 pentru întreaga activitate. În 2000 a fost inclus în Rock and Roll Hall of Fame. Membrii grupului au fost omagiați de David Foster, John Legend (“Can’t Hide Love”), Cynthia Erivo (“Fantasy,” “Reasons”), Ne-Yo (“Shining Star”), Jonas Brothers (“Boogie Wonderland”) și David Copperfiel, iar melodia cu care s-a încheiat ceremonia a fost “September”.

Marcel Platon

P.S. Fragmente din cadrul evenimentului pot fi urmărite pe youtube.