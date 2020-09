Proiect pentru șoseaua de centură a Fălticenilor, depus la ADRNE

Primarul de Fălticeni, Cătălin Coman, susține că înainte de realizarea șoselei de centură a municipiului este necesară încheierea unei asocieri cu localitățile pe care le va străbate ruta ocolitoare, respectiv Fîntîna Mare, Baia, Rădășeni și Bunești, precum și cu titularul investiției, și anume Ministerul Transporturilor prin Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere. El a declarat că proiectul șoselei de centură a fost depus la Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Est încă din 2012 pentru o posibilă finanțare din fonduri europene. Primarul Fălticenilor a afirmat: „Acest proiect se numește construirea rutei ocolitoare a municipiului Fălticeni-DN2, E85. Tot ni s-a spus că e un proiect care are studiu de fezabilitate, are proiect tehnic… Eu am căutat la Ministerul Transporturilor, am trimis și adrese oficiale și nu am găsit nici un fel de SF. În afară de cîteva planșe și cîteva schițe sînt doar vorbe”. Cătălin Coman a adăugat: „În luna august, avînd în vedere faptul că este o lună în care tradițional mulți din cei plecați în străinătate se întorc acasă, a apărut mai evidentă ca oricînd necesitatea construirii unei rute ocolitoare în municipiul Fălticeni. Pentru că vorbim de o investiție necesară pentru tot județul Suceava și pentru întreg transportul din zona Moldovei. Pentru că vorbim de E85 și de DN2. Sînt foarte multe tiruri de marfă care vin din Bulgaria, Grecia, Turcia, din partea de sud și tranzitează spre țările nordice respectiv Ucraina, Moldova, Belarus, Rusia, țările baltice, Polonia. Nu vorbim de un beneficiu doar pentru locuitorii municipiului Fălticeni, cu toate că acesta este evident. Vorbim de reducerea poluării, de reducerea aglomerației din trafic”. Proiectul depus la ADRNE prevede o investiție de 100 de milioane de euro.

Fiţi sociabili!