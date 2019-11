Aflată în cursa pentru pierderea alegerilor prezidenţiale, Viorica Dăncilă a fost plimbată prin locurile sigure din judeţul Suceava, fiind ţinută departe de munte, acolo unde sînt şi mai mulţi primari PSD nemulţumiţi decît la şes şi la deal

Primarii nemulţumiţi sînt departe, sînt în munţi/ Mai sînt şi pe la Rădăuţi/ Dar la Zamostea şi Hînţeşti sînt primită ca-n poveşti, măi, măi!

Ca să nu dea cu nas în nas cu nişte haştagi ori pentru a nu se trezi că primarii PSD nu o bagă în seamă, dar şi pentru a trăi cu senzaţia că poporul o iubeşte, Viorica Dăncilă, aflată în campanie electorală în judeţul nostru, a fost plimbată prin locurile considerate sigure. PSD Suceava i-a aranjat acesteia vizite la Hînţeşti, Zamostea, Fălticeni şi Rădăuţi, localităţi conduse de primari social-democraţi devotaţi. Doamna Dăncilă a fost şi prin municipiul Suceava, dar aşa, mai în fugă. Fiind plimbată prin medii sigure, vizita Vioricăi Dăncilă a fost un succes, aceasta avînd parte numai de felicitări, flori, aplauze, pupături de mîini şi încurajări. Trebuie că doamna s-a simţit foarte bine şi a plecat din judeţul Suceava mult mai încrezătoare.

Asta, şi dacă conducerea PSD Suceava a vrut să o menajeze şi nu i-a spus că la întîlnirea de la Rădăuţi, de pildă, nu au participat toţi primarii PSD din zonă, aşa cum se obişnuieşte. Nu au fost pentru că aceştia sînt nemulţumiţi, după ce Guvernul Dăncilă nu a fost atît de darnic cu ei mai zilele trecute, atunci cînd a împărţit în toată ţara 1,4 miliarde de lei pentru cheltuieli de funcţionare.

Totuşi, doamna Dăncilă ştie ceva despre nemulţumirile primarilor PSD, pentru că, într-un interviu pentru newsbucovina.ro, a ţinut să spună că ea a fost politically correct, împărţind banii în baza unei formule, şi nu pe criterii politice: „Noi am susținut programele indiferent de culoarea politică a primarilor, pentru că am considerat că țara trebuie să se dezvolte uniform, că toate localitățile au dreptul la dezvoltare. Eu m-am comportat ca un prim ministru al tuturor românilor. Nu am îndreptat fondurile doar către primarii PSD. Am ajutat toate comunitățile locale pentru că am știut că îi ajut pe oameni”. De parcă primarii PSD de la care se aşteaptă să scoată lumea la vot pentru PSD îi interesează formulele, şi nu banii.

Că doamna Dăncilă ştie ceva e susținut și de faptul că aceasta încearcă să dreagă busuiocul, cum se spune pe la noi pe la Hînţeşti şi pe la Zamostea, după cum veţi citi în pagina 3.

Pentru a-i îmbuna pe primarii PSD nemulţumiţi, Viorica Dăncilă a mai declarat în interviul acordat portalului sucevean: „În mod normal ar mai trebui să facem o rectificare bugetară și sperăm că putem să o facem, că vedem că nu se creionează un alt guvern. Vedem unde sînt probleme, să alocăm către primării”.

Şi apropo de primari PSD nemulţumiţi, aceştia nu sînt doar pe la Rădăuţi, ci mai ales în zona de munte a judeţului, şi de aceea PSD Suceava a preferat s-o plimbe pe Viorica Dăncilă doar pe la şes şi pe la deal.

Sorin AVRAM