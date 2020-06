Primar, deputat, medic, director de spital

M-am înșelat atunci cînd am crezut că deputatul PNL de Dorna, Angelica Fădor, nu se pricepe chiar la toate, inclusiv la medicină. Fosta primăriță a comunei Iacobeni a anunțat că Guvernul PNL a adoptat o hotărîre valabilă pînă pe 30 septembrie prin care medicii de familie pot iniția tratament specific și în absența unei scrisori medicale emise de medicul din ambulatoriul de specialitate. Doamna doctor Fădor, dacă pot să-i spun așa, a mai declarat că hotărîrea precizează că documentele necesare la casele de asigurări de sănătate pentru obținerea unor drepturi pot fi transmise prin mijloace electronice. Angelica Fădor a adăugat că serviciile medicale prevăzute în pachetul de bază acordate în asistența medicală primară și în ambulatoriul de specialitate pot fi efectuate și de la distanță prin orice mijloace de comunicare cu încadrarea în numărul maxim de 8 consultații/oră. Și a mai spus doamna doctor că pentru a limita riscul iminent asupra stării de sănătate a populației, în asistența medicală primară și în asistența medicală ambulatorie de specialitate nu va fi utilizat cardul național de asigurări de sănătate pînă la data de 30 septembrie 2020.

Mulțumiri Guvernului pentru hotărîre și doamnei Fădor pentru informare.

Vestea că Angelica Fădor se pricepe și la medicină, fiind un fel de doctor, a picat la fix. A picat într-un moment în care șeful dumneaei de partid, președintele Consiliului Județean Suceava Gheorghe Flutur, se plînge iarăși că dumnealui nu a avut nici o vină pentru ce s-a întîmplat la spital, că doar domnia sa nu este medic. Și a mai zis domnul Flutur că la DSP, acolo este problema, iar DSP-ul trebuie să se reformeze. În plus a afirmat, citez: „Eu nu am oameni în Consiliul Județean Suceava de specialitate medici”. Nu aveți medici, dar aveți aproape medici, domnule Flutur. Și chiar dacă nu aveți în Consiliul Județean aveți, iată, în partid, ceea ce e tot aia. Așa că, de ce nu o puneți pe Angelica Fădor la conducerea Spitalului Județean Suceava? Doar a demonstrat că le are cu medicina și, în plus, vă este loială.

