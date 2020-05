Preşedinţi în vreme de carantină

Senatorul PSD, Ioan Stan, consideră că propunerile preşedintelui PNL al Consiliului Judeţean, Gheorghe Flutur, cu privire la relansarea economică a judeţului, pe care a spus că le va trimite la Bucureşti, reprezintă nişte fantasmagorii. Totuşi, dacă tot le-a făcut, domnul Stan îi sugerează domnului Flutur să meargă personal la Guvern pentru a le susţine.

Stînd la Fălticeni, domnul senator probabil că nu ştie că municipiul Suceava şi cele opt localităţi limitrofe sînt în carantină, iar domnul preşedinte nu are cum să iasă din zonă. Aşa cum nici celălalt preşedinte, cel de ţară, nu are cum veni la Suceava pentru a ne încuraja, preferînd să ne spună din biroul de la Bucureşti ce să facem şi cum să ne ascundem mai bine sub pat.

Jules Guvern