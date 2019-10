Pentru că profesorul de fizică Klaus Iohannis n-a reuşit să facă din România tigrul Europei, inginerul silvic Gheorghe Flutur l-a îndemnat pe acesta să contribuie măcar la aducerea la Suceava a tigrului platanului. Şi dacă Ştefan cel Mare, ţinînd un pachet de biscuiţi în mînă, le spunea oştenilor „Biscuiţi, oştenii mei!”, iar aceştia răspundeau „Biscuim, Măria Ta!”, la Suceava, dialogul dintre preşedinte şi cetăţeni ni-l închipuim astfel:

„Plantan, dragi suceveni!” – „Plantanţi, Măria Ta!”

Şi a fost Klaus Iohannis la Suceava. Ce mai freamăt, ce mai vuiet, ce de-a sepepişti şi ce de-a poliţie pe străzi. Abia pe 16 octombrie 2019 au aflat sucevenii cît de mulţi poliţişti – poliţişti şi poliţişti locali sînt în oraşul lor, aceştia fiind cîtă frunză şi cîtă iarbă pe străzile municipiului reşedinţă de judeţ. Îi compătimim sincer pe aceştia, fiindcă ne dăm seama cît de greu e să stea înghesuiţi prin birouri cîte 8 ore pe zi atunci cînd nu vine preşedintele în vizită.

Scopul vizitei prezidenţiale a fost participarea la inaugurarea ambulatoriului Spitalului Judeţean, o investiţie pe care domnul Iohannis a apreciat-o. Şi nici nu avea cum să fie altfel, pentru că a ieşit ceva de calitate, ceva ce, probabil, nu există în ţară ca nivel de execuţie a construcţiei, ca şi compartimentare şi ca dotare. Şi nici nu avea cum să fie altfel, pentru că Spitalul Judeţean se află în subordinea Consiliului Judeţean, instituţie condusă de liderul PNL, Gheorghe Flutur, unul dintre susţinătorii domniei sale.

După ce a vorbit despre implicarea Consiliului Judeţean şi a Primăriei Suceava condusă de liberalul Ion Lungu în sprijinirea spitalului, Klaus Iohannis, venit de la drum lung, a plecat să facă o baie. După ce a făcut o baie de mulţime în centrul Sucevei, aşa proaspăt cum era, domnul Iohannis a mers la sediul PNL unde-l aşteptau parlamentari şi primari, care l-au asigurat că vor face totul pentru ca dumnealui să cîştige prezidenţialele, chiar din primul tur dacă se poate, tovarăşi. De la PNL, Măria Sa, proprietarul Guvernului Său, n-a plecat cu mîna goală, ci cu o statuetă a Măriei Sale Ştefan cel Mare.

În pagina 3 ne vom întoarce la Spitalul Judeţean, în curte, unde a avut loc o plantare.

Se spune că dacă în viaţă nu faci o casă şi nu plantezi un copac, degeaba ai trăit. Inginerul silvic Gheorghe Flutur ştie foarte acest lucru şi, drept urmare, şi-a făcut casă şi a plantat poate mii de copaci. Fiind susţinătorul profesorului de fizică Klaus Iohannis, dar şi cunoscînd că acesta este specialist în case, pe care, e adevărat că nu le construieşte, dar le achiziţionează, şi-a spus că trebuie neapărat să rezolve şi problema cu copacul pentru domnul preşedinte. De aceea, a făcut rost de un platan, de lopeţi şi de stropitori şi l-a poftit pe acesta la plantat în curtea Spitalului Judeţean, imediat după evenimentul de inaugurare a noului ambulatoriu. Ajutoare au fost managerul Spitalului Judeţean, propunerea PNL pentru funcţia de ministru al Sănătăţii Vasile Rîmbu, primarul PNL, Ion Lungu, şi viceprimarul PNL, Lucian Harşovschi. Excelent!

Numai că atunci cînd ne bucuram noi mai tare şi mai tare că preşedintele, plantînd pomul, a reuşit şi el să facă ceva în cei cinci ani de mandat, ne-a atras cineva atenţia că-i o problemă cu platanii ăştia. Alarmaţi, am dat căutare pe Google şi am găsit un material pe site-ul Antenei 1 din 30 august 2019: „Este invazie de tigrii platanului în aproape toată ţara. Anul acesta insectele sînt mai multe şi mai agresive. În Capitală situaţia este alarmantă. Musculiţele se prind uşor pe haine, iar ciupitura lor poate fi periculoasă, transmit medicii. Ce faci dacă te-a ciupit un tigru de platan? Specialiștii ne recomandă ca atunci cînd ieșim din casă să ne dăm cu un spray sau un gel care ar ține tigrul platanului departe. Odată ce am fost mușcați este bine să ne protejam cu un antiinflamator, iar pentru cei mici găsim în farmacii brățări sau plasturi pe care îi pot aplica direct pe piele”.

Noroc că domnul preşedinte a plantat platanul în curtea spitalului şi, astfel, viitorii ciupiţi vor putea primi imediat îngrijiri medicale. Mulţumim, domnule preşedinte, şi succes la alegeri! La alegerile copacilor pe care o să-i mai plantaţi.

Sorin AVRAM