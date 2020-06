Paul despre Little Richard

Unul din „prietenii” mei on-line se numește Paul McCartney. Săptămînal, pe două rețele, îmi trimite cîte ceva: știri, oferte de bilete la concerte, prețuri ale diverselor obiecte personalizate, piese noi sau vechi remixate ori chiar nedifuzate pînă azi, mă rog, diverse. Din cînd în cînd, cu cîte un prilej, adesea nefericit, Paul scrie și transmite niște cuvinte mai mult sau mai puțin protocolare, în funcție de cel căruia îi sînt dedicate. Pe 10 mai a scris despre Little Richard, cel care cîndva spusese că Paul îl asculta la Hamburg atît cît cînta, uneori și cîte patru ore pe noapte, cu gura căscată, iar apoi, în cabine, venea să-l roage să-l învețe cum să producă urletele alea „registered trade mark”. Sigur a fost un elev bun. Ce a scris elevul la moartea profesorului aveți aici:

< De la „Tutti Frutti” la „Long Tall Sally”, la „Good Golly Miss Molly” și la „Lucille”, Little Richard a pătruns urlînd în viața mea pe cînd eram adolescent. Îi datorez o mulțime din ceea ce fac lui Little Richard și stilului său; iar el știa asta. Obișnuia să spună: „Eu l-am învățat pe Paul tot ceea ce știe.” Trebuie să recunosc că avea dreptate. În zilele de început ale The Beatles am cîntat împreună cu Richard la Hamburg și astfel am ajuns să îl cunosc. Ne lăsa să ne învîrtim prin cabina lui, și astfel am ajuns să asistăm la ritualurile lui de dinaintea spectacolului, cum își ținea capul într-un prosop, deasupra unui bol cu apă clocotită, aburind, iar din cînd în cînd scotea brusc capul din prosop și îl ridica pînă în fața oglinzii, zicînd: „Nu mă pot împiedica să fiu atît de frumos!”. Și chiar era. Un mare om, cu un încîntător simț al umorului, și totodată cineva care va lipsi comunității rock and roll-ului și multor altora. Îi mulțumesc pentru tot ceea ce m-a învățat, precum și pentru bunătatea pe care mi-a arătat-o permițîndu-mi să-i fiu prieten. La revedere Richard și a-wop-bop-a-loo-bop>.

Dacă aveți impresia că Paul a mai scris ori a mai spus vreodată despre cineva asemenea cuvinte, vă înșelați. Citind declarația sa, aveți imaginea exactă a ceea ce a însemnat Little Richard pentru The Beatles, pentru lume, pentru viață, pentru istorie, pentru mine, pentru tine, pentru noi toți.