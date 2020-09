Obraz Gros, colegul Obrazului Așa-Zis Subțire

8 septembrie 2020, primarul PMP al comunei Pojorîta, Bogdan Codreanu, candidat pentru funcția de președinte al Consiliului Județean, la Stulpicani: ”Tu, domnule primar de la Stulpicani, să nu uiți că Bogdan Codreanu și comunitatea din Pojorîta ți-au dat această mașină (și arată cu degetul spre mașina de pompieri din spatele său – n.a.), iar tu mi-ai luat organizația de aici”.

17 septembrie 2020, fostul prefect Mirela Adomnicăi, candidatul PSD pentru președinția Consiliului Județean, la Radio Top: ”La Stulpicani. Am fost de două ori în tîrgul organizat joi dimineață în localitatea respectivă. Am mers cu tineri, cu calendare, am intrat în vorbă cu oamenii, tîrgoveții, localnicii care au venit la cumpărături. Amărîți și unii, și alții. Începea școala, vînzare ioc pentru comercianți, părinții veniți la mici cumpărături, pentru că nu știau dacă se va ține școala efectiv… Și m-am trezit cu domnul primar și cu echipa de consilieri de fiecare dată, pe un dîmbușor, acolo, la intrare, de unde era foarte bine văzut primarul și vedea foarte bine ce se întîmplă în acel tîrgușor mititel… Efectiv, așa, cu o atitudine de dominare și de amenințare la un moment dat. Pentru că am ajuns în situația, la Stulpicani, în care oamenii nu îndrăzneau să ia calendarul din mîna mea și acolo am avut situația în care făceau cu ochiul la plecare de susținere. Singura formă de exprimare a unei susțineri electorale în anul 2020, în tîrg la Stulpicani. (…) Am trecut pe lîngă dumnealui, i-am spus <bună ziua> dumnealui și echipei dumnealui de consilieri de consilieri locali… – Dar nu v-a dat dumnealui <bună ziua>? – Am salutat eu, pentru că eram în trecere și n-am stat să aștept. – Și a fost coleg de partid cu dumneavoastră. – Pînă nu demult. Nu mai demult de o lună jumătate în urmă. (…) – Și cînd erați prefect venea pe la dumneavoastră cu <săru` mîna>? Cum venea? – Ei, cu <săru` mîna>”.

Vasile Zamcu este numele primarului demis al comunei Stulpicani. Demis cu greu de prefectul PNL al Sucevei, Alexandru Moldovan, pentru că legea l-a obligat să o facă. Vasile Zamcu este unul dintre traseiștii politici ai județului Suceava, acesta trădînd PSD-ul pentru a candida din partea PNL.

Unde-i închipuitul cu batistuță ca să spună el cum PNL nu-i va primi în veci pe reprezentanții ”ciumei roșii”? Unde-i filfizonul care ani de zile s-a dat realizator de emisiuni tv, el fiind, de fapt, un mare propagandist și un mare ipocrit, ca să zbiere că nu poate fi coleg de partid cu un bădăran pur sînge, cum este Vasile Zamcu? Unde-i pițiponcul cu batistuță, al cărui obraz așa-zis subțire cu cheltuială de la Parlamentul European se ține, ca să țipe că el nu poate fi coleg de partid cu Obraz Gros de la Stulpicani? Îi culege scamele de pe costum autorului ”României educate”, unde să fie?

Spune-se că politica este cea de-a doua meserie din lume ca vechime. Însă, unii activiști de partid n-au învățat de la practicantele și practicanții celei mai vechi meserii din lume că în orice profesie trebuie să ai măcar o brumă de bun simț.