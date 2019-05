O fi adevărat…

…ceea ce spune un anume domn Mike Fraser despre AC/DC, anume că „și-au murdărit numele recrutîndu-l ca vocalist pe Axl Rose de la Guns ’n’Roses pentru partea finală a turneului Rock or Bust din 2016”. Iar omul se pare că știe ce spune, din moment ce este inginer de sunet al grupului de cîteva zeci de ani. Foarte curios mi se pare faptul că atunci, în 2016, au fost destui din rîndul celor autodeclarați fani ai lui AC/DC care să susțină că prezența lui Axl pe scenă a fost de mare virtuozitate/calitate și alte asemenea. S-au găsit însă și oameni normali care să spună că, citez, „AC/DC are mai mare nevoie de Brian Johnson decît are Brian de ei”, lucru pe care l-am susținut și eu fără ezitare.

Și iată că, la doi ani și ceva distanță, lucrurile par să reintre în normal, AC/DC pregătind oarecum în secret (dar lăsînd, poate premeditat, să „răsufle” cîte ceva) un nou album și un turneu probabil mondial de promovare a acestuia, într-o nouă formulă în care, desigur, reapare și Brian Johnson alături de Angus Young.

Dacă vorbim de turnee, atunci trebuie semnalată plecarea în prima parte, americană, a turneului simfonic „Moving on!” prin care The Who sărbătoresc cei 50 de ani de existență. Vor fi 29 de concerte în perioada mai – iunie, după care grupul pleacă spre Europa, urmînd să concerteze, printre altele, și la celebrul festival de la Roskilde, din Danemarca. După care vine partea a doua a turneului american care va include și Festivalul de la Woodstock (presupunînd că se va ține, totuși) din luna august. Trebuie reamintit că la Woodstock-ul original, din 1969, The Who și-a prezentat în premieră mondială opera rock „Tommy”. În varianta 2019, din cei patru The Who inițiali mai trăiesc (și cîntă!) domnii Roger Daltrey și Pete Townshend, cei care au și compus marea majoritate a pieselor grupului. Concertele durează în jur de 2 ore și cuprind 18 piese cîntate cu o orchestră simfonică de 45 de membri, plus un set de patru piese cîntate doar de cei doi, printre care superba „Baba O’Riley” și o versiune acustică a lui „Won’t Get Fooled Again”.