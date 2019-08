Never say Neversea

Rectorul USV, Valentin Popa, între „nici nu mă gîndesc la acest aspect” şi „never say never” în ceea ce priveşte candidatura la funcţia de primar al Sucevei

Mai este mai puţin de un an pînă la alegerile locale din 2020, iar prin Suceava umblă tot felul de zvonuri ca nebunele. Umblă şi se lovesc cu capul de pereţii birourilor diferitelor instituţii, iar răspîndacii le culeg de pe jos, le fac respiraţie gură la gură, le dau să bea un pahar cu apă şi le trimit să zboare mai departe. Unele zvonuri sînt naturale, însă altele sînt doar nişte fake-uri.

Un fake de zile mari a fost cel cu posibila candidatură la funcţia de primar al municipiului Suceava a viceprimarului PNL, Lucian Harşovschi, adjunct de ani de zile al primarului PNL, Ion Lungu, atît pe partea administrativă, cît şi pe cea politică.

Pe de altă parte, spune-se că, într-o seară, patru zvonuri stăteau la o masă şi beau bere, vin şi ce le mai curgea în pahare. La un moment dat, zvonurile s-au luat la bătaie, iar după aceea, cu ochii umflaţi de la pumni, au plecat fiecare spre casele lor. De-atunci nu-şi mai vorbesc şi umblă singure prin Suceava.

Unul spune că Vasile Rîmbu, managerul Spitalului Judeţean, va candida din partea PNL, altul că din partea USR, altul că o va face în calitate de independent, iar cel de-al patrulea zvon susţine că acesta nu va candida.

Există şi două zvonuri gemene, care circulă nedespărţite. Gemenele sînt îmbrăcate la fel, au aceeaşi înălţime şi greutate, preferă aceleaşi feluri de mîncare şi de băuturi, însă nu se pot pune de acord în legătură cu un singur aspect: candidatura lui Ion Lungu. Unul spune că va încerca să prindă al cincilea mandat, iar celălalt zice că se va opri în 2020.

Dar oare actualul prefect, Mirela Adomnicăi, va candida sau nu din partea PSD?

Dar despre Valentin Popa nimic? Nimic despre rectorul universităţii sucevene şi fost ministru al Educaţiei? Nimic. Dar Valentin Popa ce spune despre candidatura sa la Primăria Sucevei la alegerile de anul viitor? Acesta a fost întrebarea pe care semnatarul acestor rînduri i-a adresat-o domnului Popa într-un interviu realizat la Cetatea de Scaun a Sucevei, care a fost difuzat săptămîna trecută de Intermedia TV. Poftiți în pagina 3.

Sorin Avram: Domnule profesor Popa, să facem un exercițiu de imaginație și să presupunem că dumneavoastră sînteți primar al municipiului Suceava. Care sînt primele trei măsuri pe care le veți lua?

Valentin Popa: Din păcate nici nu mă gîndesc la acest aspect. Nu mă gîndesc. Mă gîndesc ce măsuri să iau la universitate pentru a menține starea de bine a universității. Nu am luat nici o decizie definitivă nici într-una din situații.

Nici la primărie, nici la rectorat?

Nu mă gîndesc deloc în momentul de față pentru primărie, dar am mai și spus: „never say never”. Nu mă gîndesc momentan pentru această funcție. Mă gîndesc dacă să candidez pentru funcția de rector. Decizia o voi lua împreună cu familia și actuala mea echipă. Mai spre toamnă.

Cînd sunt alegerile?

Ianuarie-februarie. Practic înscrierile sînt la finalul lunii decembrie.

Dacă ați fi primar ce ați face pentru prima oară. Ce vă deranjează ca cetățean? Trăiți în Suceava și știți care sînt problemele.

Dacă vreți aș putea să răspund, ca un sfat pentru viitorul primar, dacă ar avea nevoie de așa ceva. M-aș orienta pentru investiții în locuințe. Locuințe dedicate medicilor și profesorilor, rezolvarea spațiilor în căminele studențești. E într-adevăr oarecum și la îndemîna primarului, pentru că dumneavoastră ați spus și de un cămin nou (cămin studenţesc – n.a.). Am făcut demersuri pentru un cămin nou. Dar putem eficientiza numărul de locuri și în căminele existente. Sigur, și Primăria, și Inspectoratul General Şcolar ne-au ajutat și au promis că ne vor ajuta. Și am primit practic un cămin, 100 locuri, în care cu preponderență am cazat studenți străini, români din Republica Moldova și Ucraina.

Populația școlară din aceste două țări depășește astăzi 10% și cred că un procent-două va mai crește.

Atît? Da. Bun, bun şi va candida Valentin Popa la funcţia de primar al Sucevei sau nu va candida? Dar de unde să ştim? Să aşteptăm să vedem ce o să ne spună zvonerii şi răspîndacii.