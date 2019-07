MilIon Lungu  

Conferinţa de presă comună Gheorghe Flutur – Vasile Rîmbu l-a pus pe primarul Sucevei, Ion Lungu, la socoteli, iar acestuia i-a ieşit că în cei 15 ani de mandat ai săi, în municipiu s-au făcut investiţii de 400 de milioane de euro

Miercuri, 26 iunie 2019, preşedintele PNL al Consiliului Judeţean Suceava, Gheorghe Flutur, s-a înfiinţat la Spitalul Judeţean şi a susţinut o conferinţă de presă la care a participat, normal, şi managerul unităţii medicale, Vasile Rîmbu. Şi a început să vorbească domnul Flutur despre angiograful care a fost pus în funcţiune şi despre primul stent montat de medicul specialist în cardiologie intervenţională Roberto Haret, despre proiectul de 1,3 milioane de lei vizînd reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, despre proiectul de 29,6 milioane de lei referitor la construirea a patru noi săli de operaţie, despre faptul că noul ambulatoriu este realizat în proporţie de 70% şi despre heliportul în valoare de 6,5 milioane de lei care urmează să fie amenajat pe clădirea spitalului.

Milioane, milioane şi iarăşi milioane. Pe final, jurnaliştii au fost curioşi să afle dacă Vasile Rîmbu s-a răzgîndit în ceea ce priveşte candidatura la Primăria Sucevei, adică dacă acum vrea. Răspunsul domnului Rîmbu a fost: „Voi vedea pe ce teren voi juca. Cert este că avem disponibilitate amîndoi (n.r. – Vasile Rîmbu şi Gheorghe Flutur) ca să colaborăm”.

Dar domnul Flutur ce-a spus, ce-a spus? A spus: „Preşedintele tace”, după care a adăugat că „dacă noi vorbim aici de investiţii la spital, cu durată de 12 luni, de 16 luni, de 20 de luni, despre asta trebuie să discutăm acum, nu despre altceva”. Deci, fiecare înţelege ce vrea.

Pentru început, trebuie să spunem că relaţia dintre preşedintele Organizaţiei Judeţene Suceava a PNL, preşedintele Consiliului Judeţean Gheorghe Flutur, şi preşedintele Organizaţiei Municipale Suceava a PNL, primarul Ion Lungu, nu mai este la fel ca înainte. Adică, nu mai este la fel de bună. Chiar dacă domnii Flutur şi Lungu vor afirma public că nu este adevărat şi că ei se înţeleg foarte bine şi chiar dacă îi vedeţi des împreună la diferite manifestări, răceala dintre cei doi se simte. Mai ales acum, vara, cînd este foarte cald afară, iar atunci cînd treci pe lîngă domniile lor simţi cum vine răcoarea.

În acelaşi timp, Gheorghe Flutur este un fan Vasile Rîmbu, pentru că acesta îşi face treaba foarte bine la spital, iar preşedintele Consiliului Judeţean are cu ce se lăuda. În acest context, Ion Lungu a considerat conferinţa de presă comună Gheorghe Flutur – Vasile Rîmbu, în care pentru prima dată managerul spitalului n-a exclus posibilitatea unei candidaturi la Primăria Suceava sub privirile îngăduitoare ale preşedintelui PNL, care nu s-a grăbit să spună că noi, PNL-ul, avem candidat la primărie, ca fiind un atac la adresa poziţiei sale.

De aceea, a doua zi după conferinţa de la Spitalul Judeţean, joi, 27 iunie 2019, pe lîngă bilanţul activităţii pe care-l face anual, Ion Lungu a venit şi cu bilanţul celor 15 ani de mandat. Ca să fie masa bogată. Pentru ca milioanele de lei care se bagă în spital să pară nimic faţă de milioanele de euro care s-au băgat în Suceava în cei 15 ani de cînd dumnealui se află la conducerea municipalităţii. Ion Lungu a declarat că în 15 ani s-au realizat proiecte de 400 de milioane de euro: 200 de milioane euro fonduri europene pe exercițiile financiare 2007-2013 și 2014-2020; 86 de milioane euro parteneriat public privat (centrala termică); 72 de milioane euro fonduri proprii primărie și atrase; 42 de milioane euro fonduri guvernamentale.

Şi ca să nu spună lumea că numai Vasile Rîmbu munceşte, Ion Lungu a zis aşa: „Sigur că eu nu spun că am răsturnat munții aici, dar un singur lucru l-am făcut: mi-am pus mintea cu primăria în acești 15 ani, și de dimineață pînă seara am lucrat la primărie. Sigur, puteam să lucrez mai bine, mai mult, să fac lucruri mai bune. Cînd te uiți întotdeauna în urmă îți dai seama că se pot face anumite lucruri mai bine sau îți dai seama că ai luat anumite decizii care nu au fost cele mai bune, dar mă deranjează că generațiile astea mai tinere vin și spun că Lungu nu a făcut nimic la primărie. Eu am să dau exemplu de 50 de proiecte grupate pe care le-am făcut în 15 ani. Că am făcut mai mult, mai puțin, mai bine, mai rău, dar un lucru este clar: de dimineață pînă seara am lucrat aici, la primărie”. Prin „generaţie tînără” se poate înţelege şi electoratul nu neapărat tînăr, dar care doreşte schimbarea, care vrea pe cineva cu realizări din afara politicii.

Dacă Gheorghe Flutur nu ar fi vorbit despre milioanele care se investesc în continuare la spital, dacă Vasile Rîmbu nu ar fi lăsat să se înţeleagă că ar putea candida la primărie anul viitor şi dacă Gheorghe Flutur nu ar fi tăcut în ceea ce priveşte o eventuală candidatură a managerului spitalului, atunci Ion Lungu nu şi-ar fi făcut săptămîna trecută bilanţul pe ultimii 15 ani şi n-am fi aflat că în Suceava s-au investit sute de milioane de euro în această perioadă.

