Mai e un SWEET din patru!

Ziua de 4 iunie ne-a adus încă o veste tristă, aceea a morții unui muzician care poate că nu a fost un mare virtuoz la chitara sa bass, dar a cărui prezență într-un grup nelipsit din orice istorie a pop-rock-ului a fost cu siguranță una notabilă. Omul despre care vorbim aici este Steve Priest, prezent încă din formula de început a grupului The Sweet, unul din cele 3-4 nume extrem de importante ale glam-rock-ului, alături de Marc Bolan/T. Rex, Slade, Gary Glitter. Ceilalți trei membri din formula cea mai de succes a grupului The Sweet erau vocalistul Brian Connolly, chitaristul Andy Scott și bateristul Mick Tucker. Înființat în 1968, The Sweet a avut tot atunci un prim hit, „Funny, Funny”, însă doar după semnarea parteneriatului cu celebrul duo de compozitori de hituri pe bandă rulantă, Nicky Chinn și Mick Chapman, precum și cu producătorul Phil Wainman, grupul și-a cîștigat nu doar notorietatea, ci și un sound inconfundabil. În 1973, „Block Buster!” a ajuns pe locul 1 în clasamentele cele mai importante din Marea Britanie (New Musical Express și Melody Maker), urmat de alte două single-uri urcate pe locul doi, tot în 1973 („Hell Raiser” și „Ballroom Blitz”) și încă unul pe locul doi în 1974, „Teenage Rampage”. De altfel, Sweet a avut între 1973 și 1978 un număr de 13 singles clasate în Top 20, ultimul dintre ele fiind „Love Is Like Oxygen”, o piesă infinit mai elaborată decît tot ce creaseră pînă atunci, cea care i-a făcut pe critici să spună că au depășit faza de bubblegum music asemănătoare cu Archies și au suferit o vizibilă influență hard pe filiera The Who. După ce Connolly a părăsit grupul în 1979, rezultatul a fost apariția a… trei grupuri The Sweet! Fiindcă după ce ceilalți trei au mai cîntat o vreme împreună, în anii ’80 și Connolly, și Priest, și Scott și-au creat propriile versiuni de grup The Sweet, concertînd peste tot în lume. După ce trei dintre ei au plecat pe rînd, a rămas să poarte numele de Sweet în lume, cît l-or mai ține puterile, Andy Scott, ultimul supraviețuitor. Să-i dea Domnul viață lungă, iar Steve Priest să se odihnească în pace.

