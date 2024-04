Jupân de Pardon

Emanuel Ungureanu și-a adus aminte că-i născut prin părțile Sucevei, deci este sucevean de-al nostru. Și-a adus aminte fiindcă este candidatul Alianței Dreapta Unită la președinția Consiliului Județean Suceava și are nevoie de voturile sucevenilor. Cu referire la fosta Școală Generală nr. 2, unde funcționează în prezent Colegiul de Artă ”Ciprian Porumbescu”, domnul Ungureanu a spus: ”Mă bucur că am ajuns acasă. Am avut emoții cînd am ajuns aici. În apropiere a fost școala generală unde am făcut primii pași prin cunoașterea muzicii. Puțină lume știe, și vă fac o mărturisire că am cîntat la vioară”. Lacrimă. După aia suceveanul Ungureanu l-a criticat pe președintele PNL al CJ, Gheorghe Flutur, pentru că ce a făcut nu e bun, dar și pentru ce a spus că va face și nu a făcut. Pînă de curînd, domnul Ungureanu a fost clujean pentru că USR Cluj l-a făcut deputat, iar după aia a fost buzoian, pentru că și USR Buzău l-a făcut parlamentar. Cînd nu și-a mai găsit locul în cele două organizații și-a adus aminte că el, de fapt, e sucevean, doar-doar Suceava îl va face și ea ceva – președinte al Consiliului Județean. (Foto: Pagina de Facebook a candidatului)