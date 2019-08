Pus într-o lumină nefavorabilă în Revista 22, Teodor Brădăţanu, managerul Muzeului „Ion Irimescu”, s-a înarmat cu rezultatele expertizei pe care a solicitat-o şi a ieşit la bătaie pentru a-şi apăra onoarea

Irimescu, să ne ierţi că-i nevoie de experţi

Vineri, 2 august, managerul Muzeului „Ion Irimescu” din Fălticeni, Teodor Brădăţanu, a organizat o conferinţă de presă în care a vorbit despre multele nereguli existente şi despre faptul că a făcut plîngere, iar Poliţia Fălticeni caută să afle unde sînt toate cele 71 de lucrări care nu se află în muzeu.

Credem că această conferinţă nu a fost organizată întîmplător, ci are legătură cu apariţia unui articol care-l pune într-o lumină proastă pe domnul Brădăţanu încă din titlu: „Omul smintește locul. Muzeul de Artă « Ion Irimescu » din Fălticeni sub blestemele directorului”. Articolul a fost publicat în Revista 22 pe 16 iulie 2019. În text se arată că „după plecarea la pensie a directorului Gheorghe Dăscălescu, legatar și custode înscris în actul de donație, consiliul local a organizat în 2016 concurs pentru ocuparea postului de manager, conform OUG 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură. Precum s-a împămîntenit în România și s-a perfecționat sub guvernarea PSD-ALDE, legile se adaptează la rezultatul dinainte stabilit al concursurilor, promovînd incompetența. Așa a fost și acum: în locul vechimii de 5 ani experiență în specialitate, adică studii de artă sau experiență managerială, condițiile de la art. 3 din regulament s-au schimbat în « vechime în muncă », iar exigența studiilor de artă a fost extinsă cu sociologie, drept, comunicare etc. Domnul Brădățanu nu este doar preot, ci are și studii de drept. Întrebat dacă se consideră competent pentru funcția sa, d-l Brădățanu ne-a invocat regulamentul concursului, care îi permitea să participe, plus faptul că nu a avut contracandidat. Legatarii testamentari l-ar fi vrut director pe Liviu Mihăilă, preot și el, președintele Asociației Fălticeni Cultural, care însă nu avea susținere politică”.

Gheorghe Dăscălescu a condus Muzeul „Ion Irimescu” Fălticeni cît a vrut domnia sa. Domnul Dăscălescu a fost protejatul domnului Irimescu pînă la moartea acestuia la vîrsta de 102 ani în anul 2005. Acest lucru este demonstrat şi de faptul că domnul Dăscălescu este „legatar și custode înscris în actul de donație”. Mai trebuie să spunem că soţia lui Gheorghe Dăscălescu, care şi dumneaei este angajată la muzeu, a avut grijă în permanenţă de maestrul Irimescu. Despre Muzeul „Ion Irimescu” se poate vorbi ca despre o afacere de familie, din moment ce acolo lucrează şi-n prezent, pe lîngă doamna Dăscălescu, băiatul familiei Dăscălescu, soţia fiului, cumnata băiatului şi o verişoară a acestuia.

În ceea ce-l priveşte pe preotul Liviu Mihăilă, în 2016, acesta a fost candidatul PNL la Primăria Fălticeni, contracandidîndu-l pe fostul şi pe actualul primar PSD, Cătălin Coman.

Revenim la articolul din revista 22 şi ne oprim la textul care curge după subtitlul „Blesteme manageriale”: „Printre comunicările lipite pe ușa Muzeului de Artă « Ion Irimescu », una ne-a atras în mod special atenția: « Decizia nr. 26/25.06.2019 privind sancționarea cu avertisment scris a angajatei T.E… gestionar custode sala 1… pentru nerealizarea sarcinilor de serviciu stabilite prin fișa postului… prin faptul că nu s-a permis vizitatorilor muzeului accesul la grupul sanitar, aceștia fiind nevoiți să își facă nevoile în curtea muzeului ». O situație delicată în care trebuia luată o măsură, însă expunerea la vedere a sancțiunii, urmată de un Proces verbal și o Notă, și acestea afișate, este bizară. La fel, anunțul public că se constituie o comisie de inventariere care să investigheze vizita făcută de fostul director « singur, fără supraveghere, în încăperea Fond documentar Ion Irimescu etc., precum și cu privire la bagajele acestuia… ». Practic, întreaga bucătărie a muzeului e pusă pe ușă, indicînd cel puțin o inabilitate managerială de a rezolva problemele instituției, pricepere pentru care directorul este plătit cu 6.000 lei lunar (aflăm tot de pe ușă). L-am întrebat pe d-l Brădățanu de ce procedează așa: « Nu avem un avizier special, iar unii angajați nu vor să se conformeze și nu își îndeplinesc obligațiile », ne-a lămurit managerul. Mai sînt și procese pe rol cu angajații, unele deja cîștigate în primă instanță, despre care aflăm de la director că « unii au găsit de cuviință să dea în muzeu » pentru niște salarii. Foști și actuali angajați care au contactat redacția revistei au semnalat, sub promisiunea confidențialității, un comportament inadecvat al directorului: de la atitudinea arogantă, la isterii și blesteme (Doamne păzește!), care fac imposibilă comunicarea instituțională. Primii vizați sînt oamenii predecesorului. Majoritatea tace și înghite, pentru a-și păstra locul de muncă. Fiindcă la Fălticeni, oraș de nici 25.000 de locuitori, cel mai mare angajator este consiliul local”.

Citind aceste rînduri ne putem da lesne seama că atacul vine din partea familiei Dăscălescu. Acest lucru este confirmat şi de faptul că la conferinţa de presă din 2 august şi-au făcut apariţia Marius Dăscălescu şi Elena Timofte, adică băiatul fostului manager, Gheorghe Dăscălescu, şi o verişoară a fiului fostului şef. Cei doi l-au contrazis pe manager şi l-au acuzat de comportament dictatorial şi pentru faptul că-i sancţionează pe salariaţi pe nedrept. Agitaţia celor doi poate fi pusă în legătură cu faptul că, în sfîrşit, a fost terminată expertiza solicitată de Teodor Brădăţanu şi a reieşit că 71 de lucrări ale maestrului Irimescu, sculpturi şi lucrări de grafică, nu sînt în muzeu. Poliţia Fălticeni, aşa cum spuneam, la solicitarea domnului Brădăţanu, anchetează cazul. Managerul a mai spus că în 2017, cele 502 de lucrări din muzeu nu aveau valoare de inventar. După inventariere, valoarea acestora este de 1,5 milioane de euro.

Lucrurile la muzeul aflat în subordinea Primăriei Fălticeni sînt extrem de grave, iar tensiunea între manager şi salariaţii din familia Dăscălescu este maximă. S-a ajuns aici, pentru că nici unul dintre primari nu a avut curajul să facă ordine în instituţia muzeală care adăposteşte lucrări cu mare valoare artistică, făcîndu-l pe maestrul Ion Irimescu să se răsucească în mormînt.

Sorin AVRAM