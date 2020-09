Săptămîna trecută am aflat că în Suceava există Agenția pentru Protecția Mediului și că aceasta are o directoare care se numește Mădălina Nistor. Am aflat asta în momentul în care Dana Humoreanu a scris că APM-ul a fost închis pentru 14 zile, după ce doi dintre angajați au fost depistați pozitiv la testul COVID.

Dacă doamna Nistor și compania protejează mediul așa cum se protejează pe ei, ne-am cam lămurit.

