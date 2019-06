Hai cu moţiunea!

Reporter: Stimate politician, daţi-mi voie să trec la o altfel de abordare a personalităţii dumneavoastră în acest interviu care şi el încearcă o altfel de abordare jurnalistică. Şi dacă-mi permiteţi, vreau să-mi spuneţi despre cine este vorba cînd ne referim la acele persoane care continuă să-şi facă veacul pe stradă, sub ochii celorlalţi locuitori ai oraşului cînd unul dintre ei a fost filmat în timp ce era dezbrăcat şi i se observau organele genitale, iar al doilea îşi făcea somnul de amiază. Precizez că cei doi se aflau la o distanţă de numai cîţiva metri unul faţă de celălalt, în apropiere de Biserica „Sf. Nicolae” din Suceava, acolo unde funcţionează o staţie de maxi-taxi.

Politician: Foarte frumoasă abordare jurnalistică în aceste zile cînd avem criză guvernamentală în Republica Moldova şi se anunţă şi la noi o criză guvernamentală, după moţiunea de cenzură depusă de noi. Frumos vă şade să luaţi realitatea la mişto în timp ce Ciuma Roşie renaşte din cenuşa alegerilor europarlamentare ca pasărea.

Reporter: Care pasăre?

Politician: Nu mă lua la mişto, că ştiu care-i pasărea, dar am un lapsus de memorie. Şi referitor la prima ta întrebare, lasă-mă să-ţi spun că, practic, sîntem legaţi de mîini şi picioare, deoarece fără un acord al lor nu-i putem interna nici la spital, nici la psihiatrie şi nici la vreun centru cu profil social. Am încercat să sensibilizăm rudele şi cumătrii acestora, dar în cele mai multe situaţii nici această metodă nu are succes.

Reporter: Cu şefii lor de partid n-aţi încercat să negociaţi?

Politician: Dar unde naiba să-i găsesc pe şefii lor de partid în brambureala asta postelectorală, cînd nu ne vedem capul de proiecte de tot felul, în scopul de a dărîma Guvernul Dăncilă prin orice mijloace, inclusiv prin moţiunea de cenzură pe care tocmai am terminat-o de redactat şi am depus-o la Parlament?

Reporter: Nu credeţi că şeful suprem de la Ciuma Roşie, respectiv domnul Liviu Dragnea, a fost băgat după gratii pentru o chestie mult la mică, mai pricăjită şi mai neînsemnată decît aceste personaje care continuă să-şi facă veacul pe stradă, sub ochii celorlalţi locuitori ai oraşului, iar unul dintre ei a fost filmat în timp ce era dezbrăcat şi i se observau organele genitale, iar al doilea îşi făcea somnul de amiază?

Politician: Păi tocmai asta încerc să-ţi explic. La Dragnea a fost foarte clar, fiindcă Dragnea era îmbrăcat în costum la patru rînduri cumpărat de la Bucur Obor şi nu-şi expunea în cameră organele genitale sau sexuale. În schimb, cînd e vorba de ăştia, nu mă pot băga în Biserica „Sf. Nicolae”, acolo unde funcţionează o staţie de maxi-taxi şi nici în staţia de maxi-taxi unde funcţionează Biserica „Sf. Nicolae”, fiindcă mă tem că nu este constituţional şi cum ţi-am mai spus, practic, sîntem legaţi de mîini şi picioare, deoarece fără un acord al lor nu-i putem interna nici la spital, nici la psihiatrie şi nici la vreun centru cu profil social.

Reporter: Ca să o luăm pe partea politică şi nu pe partea socială, unde am observat că nu vă pricepeţi deloc, vă întreb direct şi fără perdea cine credeţi că este elementul cel mai periculos din cadrul Ciumei Roşii de la noi din municipiu, cel ce este dezbrăcat şi i se observă organele genitale sau cel care îşi face somnul de amiază?

Politician: Clar că cel care îşi face somnul de amiază culcat pe-o ureche, fiind convins că noi, împreună cu USR şi cu alţii din opoziţie, nu vom reuşi să obţinem majoritate în Parlament la votarea moţiunii de cenzură, dar nu-i de neglijat nici cel care umblă dezbrăcat şi la care i se observă organele genitale, în semn de sictir faţă de strădaniile noastre constituţionale de a-i scăpa pe români de Ciuma Roşie.

Reporter: Nu credeţi că cel care umblă dezbrăcat şi îşi arată organele genitale vrea de fapt să atragă atenţia referitor la sloganul de pe plăcuţa de înmatriculare atît de celebră cu care voi, cei din opoziţia rezistentă, v-aţi făcut vîlvă în lumea largă atunci cînd Dragnea mai era în libertate?

Politician: Aici vreau să te contrazic, şi bine că mi-ai ridicat chestia genitală la fileu, fiindcă uite ce se scrie în presă la voi, că-n prezent, în municipiul Suceava, ar fi 12-15 persoane cu un asemenea comportament, fără a-i pune la calcul pe cei care îşi fac veacul prin gări, ceea ce înseamnă un total de peste 30 de oameni la vederea cărora cei mai mulţi dintre suceveni întorc spatele. Şi acuma te întreb eu pe tine: cine la cine întoarce spatele? Sucevenii la astfel de oameni sau oamenii la astfel de suceveni?

Reporter: Acum chiar că m-aţi pus în încurcătură. Cine este abilitat să dezlege misterul pînă la urmă? Nu vă temeţi, că nu vă întreb pe dumneavoastră. Este o întrebare retorică, dacă înţelegeţi ce spun.

Politician: Cum să nu înţeleg? Iată ce spune Raluca Turcan, diva noastră din Parlament: pentru ca moţiunea de cenzură a opoziţiei să treacă sînt necesare 233 de voturi ale parlamentarilor. PNL, USR, PMP, Pro România şi UDMR au anunţat că vor susţine demersuri, însă moţiunea nu are în prezent voturile necesare.

Reporter: Şi dacă nu are, de ce vă mai buricaţi? Ce-o să faceţi cu parlamentarii care nu vor să voteze moţiunea?

Politician: Cum ţi-am mai spus, îţi repet încă o dată: lasă-mă să-ţi spun că, practic, sîntem legaţi de mîini şi picioare, deoarece fără un acord al lor nu-i putem pune să voteze, nici nu putem să-i internăm în spital, nici la psihiatrie şi nici la vreun centru cu profil social. Am încercat să sensibilizăm rudele şi cumătrii acestora din Parlament, dar în cele mai multe situaţii nici această metodă nu are succes.