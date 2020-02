La 19 ani de la intrarea în politică, Gheorghe Flutur a refuzat să-şi facă drept cadou un mandat de europarlamentar, dar în 2020, la 20 de ani de la păşirea pentru prima dată pe scena politică, acesta vizează obţinerea celui de-al treilea mandat de preşedinte al Consiliului Judeţean Suceava

Georg von Schmetterling al II-lea. Spre al III-lea?

Preşedintele PNL al Consiliului Judeţean Suceava, Gheorghe Flutur, a refuzat să răspundă scurt la întrebarea „Vreţi să vă anunţaţi acum candidatura pentru un nou mandat de preşedinte al Consiliului Judeţean?”. Întrebarea a fost adresată în direct în matinalul de vineri, 14 februarie 2020, atunci cînd domnul Flutur a fost invitatul Radio Top Suceava. Întrebarea a venit după ce liberalul Flutur vorbise despre proiectele sale privind rutele ocolitoare ale municipiilor, despre asfaltarea drumurilor judeţene, despre investiţiile de la spital şi de la aeroport şi despre multe altele.

Referitor la candidatura sa, Gheorghe Flutur nu a spus-o direct, dar a dat de înţeles că în proporţie de 101% va candida pentru mandatul de şef al administraţiei judeţene pentru perioada 2020 – 2024, pe lîngă cel din perioada 2008 – 2012 şi cel început în 2016 şi care se va încheia odată cu alegerile din vara acestui an: „A fost o discuţie întreagă. N-am avut nici un fel de problemă şi n-am, şi de votul direct şi indirect şi din două tururi şi din zece, pentru că aşa mi se pare corect. Dacă mă întrebaţi, nu că îmi anunţ sau nu îmi anunţ candidatura. Ce îmi doresc eu ca om politic… Eu m-am retras din politica de la vîrf acum patru ani (pînă în 2016, Gheorghe Flutur a deţinut diferite funcţii politice la nivel central, în prezent acesta fiind numai preşedintele Ligii Naţionale a Aleşilor din PNL – n.r.) pentru a face ceva în Suceava. Numai ce v-am prezentat la acest microfon de cînd am început emisiunea sînt lucruri pe care nu le voi termina pînă în iunie. Este implicit că trebuie… Sînt convins că sucevenii vor hotărî să merg mai departe ca să putem finaliza aceste lucruri. Deci, eu, prin proiectele anunţate, implicit am anunţat ce vreau să fac în perioada următoare. Da’, aşteptăm să vedem şi procedurile interne din partid pe care le voi respecta cu sfinţenie, cu desemnările astea, şi mergem mai departe. Da’, eu proiectele mi le-am anunţat. De-aici încolo… o cruce mare şi înainte!”.

Aşadar, Gheorghe Flutur nu doar că şi-a propus să candideze, dar aproape că este convins că va cîştiga. Din pagina 3 veţi afla că în cadrul aceleiaşi emisiuni, voit sau nu, domnul Flutur a făcut o dezvăluire care are legătură cu politicul din primăvara anului trecut.

Referitor la alegerile europarlamentare de anul trecut au fost vehiculate cîteva nume de suceveni care urmau să fie trecuţi pe locuri eligibile pe lista PNL. Unul dintre numele vehiculate a fost cel al viceprimarului liberal al Sucevei, Lucian Harşovschi. Însă, puţină lume ştie că şi Gheorghe Flutur a fost în cărţi. Acesta a recunoscut abia acum că aşa a fost şi a spus că a refuzat propunerea care i s-a făcut: „Cred că ştiţi şi dumneavoastră că eu puteam să fiu în Parlamentul de la Bruxelles acum, primeam garantat unul din primele cinci locuri ca lider politic care am muncit în viaţa mea. N-am vrut să mă duc în Parlamentul European unde se cîştigă bine, pentru că mi-am dorit şi îmi doresc enorm de mult proiecte mari pentru Suceava. Şi dacă-mi doresc atît de mult autostrăzi, de aia-i bat la cap (pe cei din Guvern şi de la CNAIR – n.r.), vreau ca să rămînă ceva în urma mea. Am şi eu anul ăsta 20 de ani de politică, vreau să mă uit în urmă şi să văd am pe ce pune mîna, pot vorbi despre ceva concret?, pentru că în general, în politică, cu cît eşti mai vechi, din păcate, nu-i o calitate. Aş vrea să cîntăresc bine să văd dacă-i o calitate, pentru că eu cred că am făcut ceva şi am proiecte ambiţioase la orizont, şi atunci v-am răspuns indirect, prin numărul mare de proiecte pe care le-am pregătit pentru Suceava”.

Sorin AVRAM