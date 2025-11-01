Viața de după viața de profesor

Profesoarele de biologie ieșite recent la pensie, Carmen Constantineanu, de la Colegiul Național „Ștefan cel Mare” Suceava, Oltea Savin, de la Colegiul „Vasile Lovinescu” Fălticeni, și Gerlinde Vasiliu, de la Colegiul Național „Nicu Gane” Fălticeni, au primit diplome de excelență din partea șefului Inspectoratului Școlar Suceava, Ciprian Anton: ”Dumneavoastră, care v-ați ocupat atîția ani de știința care studiază manifestările vieții, veți face acum o nouă descoperire: veți descoperi că există viață, și încă ce viață, și după viața de profesor”.