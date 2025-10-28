Veni, vidi și doar vice

Pe 16 septembrie 2025, poate și cîteva zile după aceea, probabil că președintele PSD al Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a umblat cu pieptul mai bombat decît de obicei, pentru că în presa centrală și în cea locală a apărut informația că liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, i-ar fi propus să accepte funcția de prim-vicepreședinte al partidului la nivel național. Numai că din ultimele informații rezultă că domnul Șoldan va fi ales la Congresul PSD din 7 noiembrie doar unul din cei 20 de vicepreședinți ai partidului. Posturile de prim-vicepreședinte ar urma să fie ocupate de următorii: Bogdan Ivan, ministru al Energiei, deputat de Bistrița-Năsăud pentru a doua oară, Victor Negrescu, vicepreședinte al Parlamentului European și politician din județul Alba cu state vechi pesediste, Marius Oprescu, președintele Consiliului Județean Olt, Ionuț Pucheanu, primarul municipiului Galați, și Corneliu Ștefan, președintele Consiliului Județean Dîmbovița. Municipiul Galați și județele Olt și Dîmbovița nu sînt județul Suceava. Apoi, nici unul din cei cinci nu a cîștigat vreo bătălie electorală cu oameni politici de anvergura lui Gheorghe Flutur. Victoria în alegeri a domnului Șoldan împotriva domnului Flutur l-a transformat pe acesta în vedetă națională și într-un fel de mascotă a partidului. Tot domnul Șoldan a făcut reclamă PSD prin implicarea sa în îndepărtarea efectelor inundațiilor de la Broșteni. Domnul se laudă și cu prietenia domnului Grindeanu. Atunci, ce să fie, ce să fie? O fi crezut Sorin Grindeanu că Gheorghe Șoldan ar fi fost dispus să meargă și alături de Titus Corlățean, dacă acesta ar mai fi candidat la șefia partidului și ar fi avut șanse? Sau s-o fi arătat deranjat de faptul că domnul Șoldan și-a promovat cumetrii în diferite funcții și astfel s-a expus criticilor? Păi, cu domnul Șoldan prim-vicepreședinte, cum ar mai fi prezentat domnul Grindeanu publicului un PSD mai curat și mai uscat, unul care promovează cu adevărat social-democrația, și nu social-cumetria? În loc să meargă la Congresul PSD și să revină acasă prim-vicepreședinte, domnul Șoldan se va întoarce doar vice.