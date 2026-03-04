Un parteneriat care nu ar merge

Inspectorul general al Inspectoratului Școlar Suceava, Ciprian Anton, alături de comandantul Inspectoratului de Jandarmi Suceava, generalul Ionel Postelnicu, la inaugurarea sediului modernizat al Jandarmeriei: ”Domnule Postelnicu, noi am încheiat pînă acum parteneriate cu Colegiul Medicilor și cu Curtea de Apel. Scuzați, ”cu-co”-ul și ”cu-cu”-ul. Acum, de la general la general, și sper să nu vă supărați, am încheia un parteneriat și cu dumneavoastră, dar nu știu cum s-ar potrivi cu acțiunile antiviolență pe care le derulăm”.