Tras, tuns și frezat

”Comisia de selecție și nominalizare a membrilor Consiliului de Administrație al societății ACET SA Suceava” a respins candidatura lui Ion Lungu pentru un loc în CA al ACET, în baza avizului neconform eliberat de AMEPIP – Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice. Domnul Lungu a fost primar al Sucevei timp de 20 de ani, perioadă în care în municipiul reședință de județ s-au făcut mai multe lucrări la rețelele de apă și canalizare. În plus, economistul Lungu a fost nu mai puțin de 14 ani vicepreședinte la AJAC, Asociația Județeană pentru Apă și Canal. Și a mai fost director executiv timp de trei ani la marele combinat de celuloză și hîrtie ”Ambro”, ajuns între timp în proprietatea francezilor de la Rossmann. Fostul primar a declarat că i s-a cerut să producă dovada că a fost vreme de 7 ani economist în consilii de administrații la companii de stat. Însă, Consiliul Local Suceava cu care a colaborat timp de 20 de ani și, cel mai adesea, l-a condus, nu este un fel de consiliu de administrație și tot la stat? Și vorbim despre un municipiu reședință de județ, și nu despre o companie, oricît ar fi ea de județeană. Oricum, avizul AMEPIP este consultativ, ceea ce înseamnă că acea comisie care i-a respins candidatura putea să i-o accepte. Însă, cum să o facă dacă aceasta este condusă de vicepreședintele PSD al Consiliului Județean Suceava Stelian Simerea, iar Ion Lungu este de la PNL? Ion Lungu a încercat să-și găsească o ocupație după cei 20 de activitate la Primărie, bună, rea, cum a fost, că doar nu a vrut să meargă la ACET pentru bani. Ion Lungu a vrut să aibă unde pleca și de unde veni. Însă, după atîția ani de politică și administrație, domnul Lungu trebuia să știe foarte bine că sistemul este construit în așa fel încît să se poată face aranjamente politice, funcție de cine este la butoane. Plus că dumnealui nu este dorit de PSD, partid care l-a tot tras pe sfoară, după ce PNL l-a tras pe dreapta.