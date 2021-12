Sucevean în vizită la NYPD

„Am fost la sediul Poliției din New York, NYPD. Acolo, procedura de vaccinare a polițiștilor începuse cu vreo 6 luni în urmă. Îi obligă să se vaccineze, dar problema se pune altfel. Cei care puteau fi scoși din interacțiunea directă cu populația civilă urmau să fie mutați pe alte funcții, iar acolo unde nu existau soluții probabil că se va ajunge la desfacerea contractului de muncă. Sediul NYPD este impresionant, și în New York sînt în jur de 50.000 de camere de luat vederi. La 35.000 dintre ele Dispeceratul NYPD are acces permanent, iar la 15.000, datorită locațiilor în care se află, polițiștii au acces, însă nu toți și nu oricînd, fiindcă sînt niște zone cu statut mai special. Am întrebat care sînt timpii de reacție în caz că cineva sună la numărul de urgență. Timpul de reacție este de două minute pentru orice punct din zona Manhattan și între trei și cinci minute pentru zona New York. Ne-au făcut o demonstrație cu un jaf armat care avusese loc într-un magazin și a fost surprins de camerele de supraveghere. Cineva a intrat, a tras trei focuri de armă și a ieșit. A fost identificată mașina cu care plecase, iar pe baza numărului mașinii, deși o literă era lipsă, s-au făcut niște încrucișări de date și în 10 minute a fost identificat și atacatorul”. Senatorul USR de Suceava, George Mîndruță, secretar al Comisiei de Apărare din Senat, despre vizita sa la NYPD.