Școala, a doua casă

Liderul Pro-Educația, Traian Pădureț, a contribuit cu 25 de ghiozdane în cadrul campaniei inițiate de șeful Inspectoratului Școlar Județean Suceava, Ciprian Anton, pentru sprijinirea elevilor din zonele afectate de inundații: ”Domnule Pădureț, ați uitat că eu militez de cîțiva ani pentru ca elevii să aibă niște ghiozdane mai ușoare? Dacă ați pus creioane colorate la ce mai trebuie și carioci, și dacă are copilul un caiet pentru teme în clasă la ce-i mai trebuie unul și pentru teme acasă? Cît îi ținem pe copii la ore, oare școala nu este cumva pentru ei a doua casă?”.