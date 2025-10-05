Salvatorul de onoare

Primarul Municipiului Cîmpulung Moldovenesc, Mihăiță Negură, i-a conferit titlul de ”cetățean de onoare” neurochirurgului Dan Cristian Voinescu, doctor în științe medicale, șeful Secției Neurochirurgie de la Spitalul Universitar de Urgență Elias București: ”Sînt onorat, domnule doctor, să ofer această distincție unui profesionist care a salvat atîtea și atîtea vieți omenești. Acestea fiind zise, vă rog să salvați și numărul meu de telefon, pentru ca, în caz de Doamne ferește, să știți cine vă sună. Ca primar trebuie să am grijă de toți locuitorii”.