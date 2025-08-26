Șah și asuMat

Pe 16 iulie 2025, președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, care este și vicepreședinte PSD la nivel național, și-a ieșit din fire după ce ministrul Fondurilor Europene, Dragoș Pîslaru, spusese că nu ar mai fi bani pentru continuarea lucrărilor la A7 și A8: ”Se pare că Dragoș Pîslaru, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, a fost afectat serios de caniculă. Altfel, nu îmi explic de ce a venit astăzi cu anunțul apocaliptic că nu vor mai fi bani pentru autostrăzile A7 și A8. Nu știu ce are în minte acest politician, care a mai fost ministru câteva luni și în așa-zisul <Guvern zero> condus de Dacian Cioloș, dar afirmațiile lui alarmiste, fie voite, fie spuse din neștiință, pot crea confuzie și nemulțumiri în rândul cetățenilor”. În ziua de astăzi nu este prea clar care este viitorul celor două autostrăzi.

Pe 21 august 2025, ministrul REPER al Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, anunța, că prin mecanismul Restore, 15 milioane de euro din fonduri europene vor fi alocate ”pentru a repara dezastrul inundațiilor din Neamț și Suceava”. Domnul Pîslaru le-a mulțumit tuturor celor care au făcut posibil acest lucru, inclusiv domnului Șoldan. Gheorghe Șoldan nu a rămas dator: ”Așa cum uneori, asumat și bărbătește, am criticat anumite decizii, astăzi vreau să laud și lucrurile bune. Îi mulțumesc public domnului ministru al Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, pentru că a reușit într-un timp record să activeze mecanismul european Restore”.

Pe viitor, domnul Șoldan ar trebui să fie mai atent cum se mișcă pe tabla de șah politic și să-și asume bărbătește niște poziții mai puțin toporistice, pentru că s-ar putea ca atacatul să-i întoarcă spatele atunci cînd va fi nevoie de o colaborare.