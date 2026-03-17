Președintele care a orchestrat suspendarea primarului și viceprimarul orchestră

Viceprimarul PSD al Sucevei, Dan Ioan Cușnir, cel care cînta toate realizările administrației Vasile Rîmbu și care se rățoia la toți cei care îndrăzneau să comenteze măsurile luate de Primăria Suceava, a pus trompeta deoparte și s-a așezat cumincior lîngă Gheorghe Șoldan, la țambal. După suspendarea din partid a primarului Vasile Rîmbu pentru 6 luni, președintele Organizației Județene a PSD, șeful administrației județene Gheorghe Șoldan, care va prelua în curînd și șefia Organizației Municipale Suceava a PSD, a aruncat batista pe țambal, în speranța că lucrurile se vor calma. În cadrul unei emisiuni la Radio Top, domnul Șoldan a spus că sancțiunea aplicată domnului Rîmbu chiar ar putea fi redusă. În timp ce domnul Șoldan spunea că le-a solicitat consilierilor PSD să voteze pentru schimbarea regulamentului pentru parcări și pentru gratuități pe transportul în comun pentru pensionarii cu venituri mai mici de 3.500 de lei, domnul Cușnir netezea batista și îl aproba pe domnul șef. Asta, cu toate că Dan Ioan Cușnir a fost un fan înfocat al celor două măsuri la care liderul PSD Suceava vrea să se renunțe, pentru ca partidul să nu piardă tot electoratul social-democrat. Și, fie vorba între noi, domnul Cușnir rămîne în continuare fanul acestor măsuri, pentru că acestea au fost gîndite de primarul pe care l-a tot urcat în slăvi în majoritatea ieșirilor sale publice.

De văzut acum dacă ceea ce-și dorește domnul Șoldan va fi dus la îndeplinire de domnul Rîmbu în totalitate sau doar parțial. Și cînd se va întîmpla acest lucru. Domnul Cușnir, ca vechi membru PSD și ca om care a crezut sincer și în victoria domnului Șoldan la alegerile pentru șefia Consiliului Județean, nu doar în cea a domnului Rîmbu la Primăria Suceava, joacă acum rolul curelei de transmisie între domnii Rîmbu și Șoldan. Pe scurt, domnul este și în carul condus de Vasile Rîmbu, și în căruța lui Gheorghe Șoldan, și cu trompeta cu care cîntă realizările primarului, și la țambalul președintelui Organizației Județene a PSD. Și o va face cît va merge. La final, în caz de ceva, în calitatea sa de fan al primarului, viceprimarul va rămîne doar cu trompeta. Dacă nu i-o va confisca partidul.