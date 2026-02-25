Plățile compensatorii

După ce mai multe curse aeriene au fost anulate ori redirecționate din cauza gheții de pe Aeroportul Internațional ”Ștefan cel Mare” Suceava, președintele Consiliului Județean, Gheorghe Șoldan, a aflat că topirea gheții se face cu un utilaj agricol folosit la erbicidat și a promis achiziționarea unui utilaj creat pentru așa ceva: ”Bine că atîția ani am fost bun. Eu de-aici nu plec fără plăți compensatorii, pentru că pînă la vară, cînd voi avea de lucru, din ce trăiesc? Chiar nu mai sîntem oameni?”.