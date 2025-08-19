O zeamă de cuvinte, de Ion SăNeculce

Bine, am înțeles că Nicușor Dan se sperie dacă iese din București, unde este obișnuit să stea și să numere copacii, băncile din parcuri și blocurile care se construiesc ilegal în spatele altor blocuri care la primul cutremur riscă să se încline. Am înțeles că Nicușor Dan nu este făcut să strîngă mîini sau să îmbrățișeze și să bată oamenii pe spate. Am înțeles că domnul Dan are treabă multă la București și de aceea nu a avut cum să ajungă în zonele calamitate din județul Suceava, la Broșteni de pildă, ca să vadă oamenii de acolo că pe președintele Țării îl interesează cît de cît soarta românilor aflați la necaz, indiferent de vîrsta acestora, de starea materială, de religie, de sex și de simpatiile politice.

Însă, Nicușor Dan a dovedit că-și poate face și timp pentru deplasări, și poate fi și om de lume, în condițiile în care a mers la Festivalul Zemii din Republica Moldova. A fost, cică, într-o vizită privată, în condițiile în care președintele României ar trebui să fie președinte al României 24 de ore din 24. Apoi, domnul Dan abia și-a preluat mandatul și nu ar fi trebuit să fie atît de obosit încît să-și ia cîteva zile libere. La zeama aia de apă de ploaie cu mîl, cu pietriș și cu lemn de la Broșteni nu s-a deranjat să vină, dar la distracție la Festivalul Zemii a putut să meargă. Nicușor Dan, care se cam împiedică în cuvintele cu care încearcă să adoarmă poporul cu televizorul, o fi mers în schimb de experiență, pentru a învăța cum se face o zeamă de cuvinte meseriașă.