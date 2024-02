Nici o conducere bună nu rămîne nepedepsită

Pe 19 decembrie 2023, Valentin Popa își informa colegii că nu va candida pentru un nou mandat de rector al Universității ”Ștefan cel Mare”. Cel care pentru o perioadă a fost și ministru al Educației, spre onoarea universității sucevene, le-a transmis acestora un lung mesaj în care arăta, printre altele: ”Trebuie să spun că sînt mîndru de comunitatea academică pe care cu onoare am condus-o atîția ani. Am plecat la drum în anul 2012 aflîndu-ne într-o situație financiară foarte grea, cu fonduri insuficiente pentru susținerea plății salariilor și a celorlalte cheltuieli operaționale, cu un deficit substanțial de imagine, cauzate, în principal, de politica ministrului de atunci. Prin munca noastră, a tuturor, am ajuns astăzi să avem una dintre cele mai bine finanțate universități din România (pe student echivalent), o universitate membră a unei prestigioase rețele de universități europene (Neolaia), o prezență constantă în clasamentele internaționale, o universitate bine reprezentată în consilii și comisii naționale. (…) Universitatea are, astăzi, peste 10.000 de studenți (față de un minim de 7.800 provocat de politicile din anul 2011), dintre care aproape 15% au domiciliul în afară granițelor României, numărul locurilor bugetate pentru români crescînd cu 75%, iar cele pentru străini de 8 ori. Venitul mediu al angajaților USV a crescut în această perioada de 4 ori. La finalul anului 2023, universitatea noastră are un sold de peste 50 de milioane de lei (…)”. Pe 15 februarie, la alegerile pentru Senatul USV, Valentin Popa a primit 176 de voturi dintr-un total de 280 de voturi valabil exprimate, în condițiile în care colegi de-ai domniei sale au beneficiat și de 180, 209 sau 211 voturi. La alegerile pentru Consiliul Facultății de Științe Electrice și Știința Calculatoarelor, din 55 de voturi valabil exprimate, domnul Popa a primit doar 37, trei dintre colegii săi beneficiind de mai multe voturi. C-așa-i românul cînd se veselește… Pardon, asta-i din alt film. C-așa-i românul cînd șeful nu-i mai este șef.