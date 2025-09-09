Moșierii de la Primăria PSD Suceava și șerbii

La chemarea conducerii de partid și de stat a Municipiului Suceava, muncitorii, țăranii, profesorii și inginerii, elevii și studenții, funcționarii publici și șomerii vor pune mîna pe măturoaie, greble și lopeți pentru a face orașul lună. Sub conducerea înțeleaptă a primarului PSD și a viceprimarului PSD, locuitorii orașului vor strînge frunzele galbene chemate la sol de acest anotimp, vor culege crengile de copac trimise la pămînt de soarele care le-a supt seva, vor strînge mucurile de țigări aruncate de tineri scăpați de sub supravegherea părinților și vor aduna ambalajele de la înghețată pe care copii needucați le aruncă în timpul mersului cu tricicleta.

Pentru că nu știu pe unde să mai scoată cămașa după valul de indignare stîrnit ca urmare a impunerii unei decizii conform căreia asociațiile de proprietari, adică locatarii, vor trebuie să aibă grijă de spațiile verzi din jurul blocurilor, conducerea PSD a Primăriei, care consideră Suceava un fel de moșie a sa, a convocat o clacă pentru ziua de 13 septembrie. (Conform dexonline, clacă înseamnă muncă prestată de țăranii șerbi și liberi, fără pămînt, în beneficiul stăpînilor de moșie). Plătiți din banul public cu mii de euro ca să administreze orașul, primarul PSD și viceprimarul PSD încearcă să inducă sentimentul că toți sîntem o familie și, de aceea, cu toții trebuie să punem mîna pe greblă, inclusiv cei cu pensii mici pe care conducerea Primăriei i-a lăsat fără subvenții la transportul public și părinții care trebuie să plătească sume mari pentru ca ai lor copii să poată intra la ștrandul municipalității, după ce acesta a fost pasat la o firmă privată. Pentru a demonstra că Suceava este de acord cu ce face, Primăria PSD Suceava SRL invită la acțiune și instituții și firme care într-un fel sau altul depind de Primărie. Și dacă-i ordin, pardon, invitație, cu plăcere, nu-i așa? Totodată, geniile care conduc Primăria promit că fiecare participant va primi o diplomă de „Cetățean responsabil al Municipiului Suceava”. Asta înseamnă că toți șerbii care nu vor participa la claca pusă la cale de moșierii PSD vor primi prin poștă o diplomă de ”Cetățean iresponsabil al Municipiului Suceava”.