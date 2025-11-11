Meseria (de traseist politic) e brățară de AUR

Oana Pintilei a fost numită de Consiliul Județean Suceava în funcția de director general interimar la Parcuri Industriale Bucovina S.A. Parcurile astea unde funcționează cîteva firme se află în apropierea Aeroportului Internațional ”Ștefan cel Mare” de la Salcea. Clădirea a fost construită pe vremea cînd la șefia administrației județene se afla liderul PSD de la acea vreme Gavril Mîrza și se numea Centrul Economic ”Bucovina”. Centrul respectiv a avut o utilitate mai mare și a cunoscut o activitate mai intensă la începutul războiului din Ucraina, atunci cînd a fost folosit pentru depozitarea unor ajutoare pentru țara atacată, majoritatea aduse din Franța. Revenind la Oana Pintilei, aceasta a fost președinta Organizației de Femei a PSD Suceava pe vremea cînd Organizația Națională era condusă de Viorica Dăncilă. Cînd doamna Dăncilă a ajuns premier, doamna Pintilei a primit un post de secretar de stat în cadrul Secretariatului General al Guvernului. A plecat doamna Dăncilă de la Guvern, a plecat și doamna Pintilei de la Secretariatul General. A plecat doamna Dăncilă din PSD, a plecat și doamna Pintilei. Însă, spre deosebire de doamna Dăncilă, doamna Pintilei a ajuns la AUR. Iar AUR-ul a primit de la conducerea PSD a Consiliului Județean Suceava funcția de la Parcuri Industriale, pe care partidul i-a încredințat-o doamnei Pintilei. Iată că traseismul politic i-a prins bine doamnei Pintilei. Dacă ar fi rămas în PSD, poate că Oana Pintilei nu ar fi prins nimic, dat fiind numărul mare de doritori de funcții și de obligațiile externe pe care le are acest partid. Pe de altă parte, dacă cineva îi va reproșa PSD-ului sucevean din nou buna colaborare cu AUR-ul, PSD-ul se va apăra spunînd că nu este adevărat, pentru că Oana Pintilei este de fapt o pesedistă care a fost luată de val fără să-și dea seama, biata de ea, și care data viitoare nu va mai face.