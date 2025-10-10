Consiliera USR, Cristina Sbîrnea, a punctat cum nu se poate mai bine faptul că în Consiliul Local Suceava PNL îi face toate poftele PSD: ”Ca să vedeți cît de slugarnici sînt peneliștii, într-o zi, pesediștii le-au spus că n-au nevoie de nimic de la ei. Cînd au auzit asta, peneliștii le-au spus că ei nu pleacă acasă pînă cînd nu-i lasă să le facă măcar o cafea. De milă, pesediștii au acceptat, dar cu condiția să meargă și după țigări. Bucuroși, peneliștii, drept mulțumire, au venit și cu un tort pe care scria <Decît respect>”.