Dacă voi nu mă mai vreți, eu mă vreau

„Am făcut anumite simulări vizînd impactul asupra bugetului și am considerat că suma de 3.000 de lei pentru fiecare nou-născut poate fi suportată. Preconizăm că anul acesta de sprijinul financiar vor beneficia aproximativ 200 de familii”. Ezekiel Belțic, primarul Orașului Salcea, la Radio Top Suceava, pe 2 martie 2023. Atunci nimeni nu a ieșit cu flori în stradă, agitînd bonete de copii și scandîndu-i numele primarului. În schimb, după ce Consiliul Local Salcea, la propunerea primarului, a majorat dările locale, cetățeni furioși au ieșit în stradă împotriva domnului Ezekiel, iar unii dintre ei, care ulterior au fost amendați de jandarmi, au dat buzna peste acesta în Primărie. Asta, în ciuda faptului că dările au fost majorate în baza unei decizii a Guvernului și cu toate că Ezekiel Belțic a dat mult înapoi în ceea ce privește taxa de salubritate, pe care a redus-o substanțial, ca urmare a nemulțumirii publice. În paralel, la Salcea se strîng semnături pentru declanșarea referendumului de demitere a domnului Belțic. Cum după atîta timp lucrurile nu s-au calmat după reducerea taxei de salubrizare, factorul declanșator al mișcărilor de protest, din contră, acestea s-au întețit, se poate trage concluzia că se dorește plecarea lui Ezekiel Belțic din alte motive. Urcați pe valul de nemulțumire sinceră a unor oameni pe care nu-i dau banii afară din casă, unii vor să scape de domnul Belțic, care, probabil, nu a răspuns la unele comenzi. Poate că în spatele acțiunilor sînt tocmai cei care l-au sprijinit pe Ezekiel Belțic să cîștige și cel de-al doilea mandat de primar. Oricum, ceea ce se întîmplă la Salcea este cusut cu ață albă. Cine a adus bobina de ață, cît de lungă este ața și cine se ocupă de cusut se va afla într-o bună zi. Poate înainte ca Ezekiel Belțic, care nu este dispus să renunțe la funcție, să nu mai fie primar.