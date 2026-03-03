Chiar fără păcănele, Emanuele?

Acolo unde este loc de cules cîteva puncte la capitolul imagine, îl găsiți negreșit și pe deputatul USR de Suceava, Emanuel Ungureanu, avînd atîrnată la gît traista cu care toamna culege mere sau gutui cu puf galben ca de pui. Cu lacrimi de crocodil brăzdîndu-i fața de om care de dimineață și pînă seara se gîndește la dramele pe care le trăiesc familiile din care fac parte dependenți de jocuri de noroc, responsabilul Ungureanu a transmis următorul mesaj: „Vedem zilnic familii distruse, oameni împinși în datorii și comunități vulnerabile transformate în piețe captive pentru industria dependenței. Nu putem accepta ca lângă școli, în centrele orașelor sau în cartierele unde trăiesc familii tinere să existe mai multe săli de păcănele decât spații educaționale sau culturale. Autoritățile locale au astăzi instrumentele legale necesare pentru a acționa și trebuie să o facă. Fac un apel direct către toți primarii și consilierii locali din județul Suceava: inițiați proiecte de hotărâri și scoateți păcănelele din comunitățile voastre. Protejarea oamenilor trebuie să fie mai importantă decât profiturile unei industrii care trăiește din dependență”.

Nu avem încotro și trebuie să ne repetăm: proprietarii sălilor de jocuri plătesc taxe și impozite locale și la nivel național. Din aceste dări este plătit și deputatul Ungureanu. Sălile de jocuri plătesc niște salarii, iar cei care le cîștigă au cu ce trăi și, în plus, plătesc taxe și impozite. Scoateți sălile de jocuri din localități, și acestea unde să se ducă? Totuși, domnule Ungureanu, vorbim despre o activitate legală pe care dvs. vreți să o împiedicați. În ceea ce privește apelul dvs. adresat tuturor primarilor și consilierilor, indiferent de apartenența politică a acestora, încercați să vă abțineți și adresați-vă doar colegilor de la USR. Cînd o să cîștige USR-ul alegerile cu 100% ori cînd va reuși să înghită toate partidele, atunci să le dați ordine tuturor aleșilor. Pe de altă parte, oamenii în toată firea sînt toți chiar atît de proști și au nevoie de interdicția dvs., domnule Ungureanu, pentru a nu cădea în patima jocurilor de noroc? Scoateți sălile de jocuri, dar cu jocurile de noroc de pe internet ce se întîmplă? Aveți în plan să scoateți și internetul din localități? Și ce vreți să mai interziceți, domnule deputat USR? Dar, dacă s-ar interzice politica, de care sînteți dependent, ce-ați face, domnule Ungureanu. Că doar și politica e nocivă, nu-i așa? După campania populistă ”Fără penali în funcții publice”, USR a lansat campania ”Fără păcănele în locuri publice”.