Bogdan LoghIn, nu LoghOut

Primarul PNL al Rădăuților, Bogdan Loghin, are liniște. Nu, nu la Primărie, mai ales după ce Guvernul a refuzat să-i dea acceptul pentru a împrumuta 20 de milioane de lei, pentru a continua o serie de lucrări și pentru a putea face niște plăți pentru sistemul public de termoficare, în cazul în care nu se mai acordă subvenții de la nivel central. Domnul Loghin are liniște în partid. Poate vă aduceți aminte că, după ce la cel de-al doilea rînd de alegeri prezidențiale Bogdan Loghin și-a anunțat public susținerea pentru Nicușor Dan, și nu pentru candidatul PNL, și după ce a spus că acesta ar trebui să facă echipă cu Ilie Bolojan, PNL Suceava a sărit ca ars și a anunțat că l-a dat afară din partid. Ce s-a întîmplat între timp, a explicat domnul Loghin într-o declarație pentru Radio Top săptămîna trecută: ”Am fost sunat de domnul prim-ministru. S-a întîmplat să fie chiar de ziua mea (20 iulie – n.r.) și nu am văzut telefonul. Nu mă așteptam și au fost multe telefoane. Dar, după aceea am văzut pe 6 august și am vorbit la telefon cu dumnealui. Știți că a fost Congresul și s-a schimbat Comisia de Arbitraj, și încă nu s-a întrunit. Problemele sînt atît de mari, încît numai grija mea nu o au ei, dar mi-a spus foarte clar că el s-a exprimat față de cei din partid că <doar să ne dăm primarii acum afară, asta ne mai lipsește>. Asta, în condițiile în care Partidul Național Liberal, la fel ca și PSD-ul, ca și celelalte partide din coaliție, trec prin momente atît de grele. Așa că m-a asigurat că totul este în regulă. Și vă spun că nu aceasta este problema. Asta este o problemă minoră față de cele care urmează, dar am liniște, am liniște în partid”. Ar fi fost chiar culmea ca, în condițiile în care Nicușor Dan este președintele României, iar Ilie Bolojan este președintele PNL și prim ministru, Bogdan Loghin să fie dat afară din PNL, pentru că așa a decis la cald PNL Suceava. Liberalii s-ar fi făcut de rîs într-un mare fel.