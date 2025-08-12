Ajutoare peste ajutoare, mai puțin din Capitale

Consiliile Județene Timiș, Mehedinți și Bacău sînt cîteva dintre consiliile județene din România care au sărit să ajute zonele sinistrate din județul Suceava cu bani, iar unele dintre ele și cu materiale de construcții. O parte din transporturile cu ajutoare au fost însoțite chiar de reprezentanții autorităților județene. Ajutoarele au fost trimise din proprie inițiativă și/sau ca urmare a demersurilor făcute de președintele PSD al Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan. Pentru că sprijinul a venit și din localități ori județe unde conducerile nu sînt de la PSD, domnul Șoldan a subliniat că în fața dezastrelor culoarea politică nu mai are nici importanță: ”La Broșteni, solidaritatea nu are culoare politică. E despre oameni, nu despre partide”.

Un ajutor financiar a venit și din Germania, de la regiunea înfrățită cu județul Suceava, Schwaben. Multe dintre primăriile sucevene, din puținul lor, au donat bani, iar mai multe firme sucevene au trimis materiale de construcții și muncitori pentru a reconstrui casele. Numai ditamai municipiul Suceava nu a schițat nici un gest. Primăria PSD a Sucevei demonstrează cu vîrf și îndesat că nu are organul empatiei. Nu este prima dată cînd primarul PSD al Sucevei și viceprimarul PSD al Sucevei, fiind plini de bani, nu au ochi pentru oamenii simpli și nici pentru cei aflați la necaz. Însă, cei doi conducători care se cred de origine cosmică nu conduc afacerile lor private, ci conduc Primăria, iar ”non-combatul” lor în cazul inundațiilor afectează imaginea unei întregi comunități. Pe partea politică, cei doi nu au făcut decît să-i dea o palmă în public lui Gheorghe Șoldan, președintele Organizației Județene a PSD Suceava și vicepreședinte PSD la nivel național, care se zbate să rezolve problemele din zonele sinistrate și care se plînge că nu primește sprijin suficient de la Capitala României. Asta, în timp ce domnul Șoldan nu are parte de sprijin la el acasă din partea Capitalei de Județ, care este condusă de doi social-democrați care fac doar ce vor ei și la Primărie, și în partid.